15 mortos e 30 feridos em atentado de Benghazi

Pelo menos 15 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em um atentado com carro-bomba perto do hospital de Al-Jala, em Benghazi, leste da Líbia, informou à AFP o vice-ministro do Interior, Abdallah Masud.

“Quinze pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas pela explosão de um carro-bomba perto do hospital”, afirmou Masud, que destacou que este é um “balanço provisório”.

“A explosão destruiu totalmente um restaurante e provocou graves danos em edifícios vizinhos”, completou.

A cidade de Benghazi, berço da revolução líbia, foi cenário nos últimos meses de vários atentados e ataques contra os serviços de segurança e contra representações de países ocidentais.