14 combatentes morrem após ataque com mísseis a aeroporto militar na Síria

Cairo – Pelo menos 14 militares sírios e combatentes aliados do regime de Damasco morreram nesta segunda-feira no ataque com mísseis no aeroporto militar de Taifur, na província central de Homs, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A ONG afirmou que se acredita que dois mísseis caíram na base, na qual há tropas do Exército sírio, da milícia libanesa Hezbollah e forças iranianas.

Previamente, a agência oficial “SANA” informou sobre o ataque e reconheceu que causou vários “mortos e feridos”, sem detalhar seu número.

Uma fonte militar citada pela “SANA” disse que os meios de defesa aérea das forças do aeroporto responderam ao ataque com o lançamento de oito mísseis.

A “SANA” também não deu detalhes sobre a origem do ataque contra o aeroporto.