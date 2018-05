Zero perdão aos produtores rurais e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo proíbe banco público de renegociar dívidas rurais de R$ 17 bi. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, sem dinheiro em caixa, o governo vetou a renegociação de dívidas de produtores rurais.

União cede à Petrobras mais 2 bilhões de barris. Segundo o jornal Valor Econômico, fará uma revisão do contrato da cessão onerosa do pré-sal.

Hoje é um dia decisivo na Argentina — e, por tabela, no Brasil. Caso o governo argentino não consiga rolar parte da dívida hoje, pode haver uma saída elevada de dólares do país, piorando ainda mais a situação.

Política e mundo

PT vai ao STF contra decreto sobre cessão de direitos da Petrobras. Ação questiona procedimento especial para a cessão de direitos da estatal, alegando que a norma decretada tem o objetivo de reger ou dispensar licitações.

Moro condena ex-tesoureiro do PT a 9 anos e 10 meses na Lava Jato. Paulo Ferreira foi sentenciado a nove anos e 10 meses no regime inicial fechado por lavagem de dinheiro de R$ 2,1 milhões e associação criminosa.

PGR reforça ao STF pedido para condenar 1º parlamentar na Lava Jato. Deputado Nelson Meurer e seus filhos são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por esquema criminoso envolvendo a Petrobras.

Justiça nega pedido para suspender depoimento de Lula na Zelotes. Ex-presidente e seu filho Luís Cláudio Lula da Silva são réus em processo que avalia irregularidades na compra de caças suecos pelo governo brasileiro.

Procurador move investigação sobre gasto no Palácios dos Bandeirantes. Investigação no MPE foi aberta em 2017 para apurar supostas irregularidades nos gastos com alimentação na ala residencial do Palácio Bandeirantes.

EUA bloqueia na ONU pedido de investigação independente sobre Gaza. Soldados israelenses mataram 55 palestinos nesta segunda (14) após manifestações contra a inauguração da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém.

EUA reforçam segurança de embaixadas no Oriente Médio. Mudança da embaixada americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém foi o estopim para manifestações sangrentas nesta segunda (14).

Turquia convoca embaixadores nos EUA e Israel em protesto por Gaza. País também pedirá uma sessão da Assembleia Geral da ONU para discutir a mudança da embaixada americana para Jerusalém.

Turquia acusa Israel de terrorismo de Estado e genocídio. Violência que deixou pelo menos 55 mortos por disparos israelenses na Faixa de Gaza despertou raiva e pedidos de calma da comunidade internacional.

Congresso Mundial Judaico elogia Trump por mudar embaixada para Jerusalém. Presidente do Congresso agradeceu ao presidente americano por ter demostrado mais uma vez seu irrestrito apoio a Israel.

UE quer avanços em negociações do Brexit até junho. Vinte e sete sócios de Londres buscam um acordo final antes de novembro para facilitar o processo de ratificação no bloco, incluindo o Reino Unido.

Trudeau e Trump discutem conclusão de acordo sobre Nafta. Premiê canadense e presidente norte-americano analisaram o progresso nos diálogos para o Nafta “e a possibilidade de concluir rapidamente as negociações”.

Putin defende maior integração da União Econômica Eurasiática. UEE tem oportunidades para cooperação em energia atômica e renovável, ecologia, medicina, espaço, turismo e esporte, segundo o presidente russo.

Juiz indicia Cristina Kirchner e seus filhos por lavagem de dinheiro. Senadora e seus filhos são suspeitos de receber pagamentos de empresários de obra pública por meio da companhia Hotesur, que pertence à família Kirchner.

Enquanto você deligou…

CSN vê lucro 12 vezes maior no 1º tri, com valorização de ação da Usiminas. Resultado líquido da Companhia Siderúrgica Nacional foi de R$ 1,486 bilhão de janeiro a março.

CSN vende subsidiária nos EUA para SDI por US$ 400 milhões. Valor da venda da Companhia Siderúrgica Nacional LLC será pago pela Steel Dynamics no fechamento do negócio, previsto para acontecer em até 90 dias.

Marfrig reduz prejuízo para R$206 milhões no 1º trimestre. Melhores resultados operacionais e a alta do dólar sobre receitas internacionais beneficiaram a companhia.

Lucro líquido da JBS cresce 43,5% no 1º trimestre. Resultado da companhia somou R$ 506,5 milhões no período de janeiro a março.

JBS anuncia acordo de normalização com bancos no Brasil e no exterior. Acerto garante a manutenção de linhas de crédito de cerca de R$ 12,2 bilhões por 36 meses contados a partir de julho deste ano.

Doze unidades da BRF no Brasil são proibidas de exportar para a UE. Bloco publicou decisão de proibir importações de produtos de origem animal de 20 unidades no Brasil que antes eram autorizadas exportar para países europeus.

Lucro líquido ajustado da BRMalls atinge R$ 150,36 milhões no 1º trimestre. O resultado financeiro líquido equivaleu a uma despesa líquida de R$ 52,7 milhões, 52,9% menor na comparação anual.

BRMalls fecha parceria com a Delivery Center. Empresa atua no segmento de tecnologia e busca integrar o varejo físico ao online, com entrega de produtos no mesmo dia ou até na mesma hora da compra.

Petrobras notifica Bradesco, Itaú e outros bancos suspeitos de cartel. Com essa medida, companhia tenta interromper a prescrição de processo, que venceria em julho, no qual esse conjunto de instituições financeiras responde.

Quebrada, usina de Santo Antônio quer parcelar dívida em 36 vezes. Citada por delatores da Lava Jato como palco de pagamentos de aproximadamente R$ 50 mi em propinas, usina alega não ter caixa para bancar a conta

Polícia investiga aporte da Renova Energia em usina que não saiu do papel. Segundo fonte, estão no alvo das apurações pagamentos a fornecedores, incluindo empreiteira Andrade Gutierrez.

ANP: Importação brasileira de derivados de petróleo cai 6,1% no 1º tri. Foram adquiridos do exterior 58,5 milhões de barris de janeiro a março, refletindo queda na compra de gasolina.

Produção de petróleo de xisto dos EUA deve atingir recorde em junho. Maior parte do aumento deve vir da bacia de Permian, maior campo de petróleo dos EUA, onde espera-se que produção escale 78.000 bpd para novo recorde.

Pesquisa mostra violações da Anglo American no projeto Minas-Rio. Entre 2015 e 2017, pesquisadores acompanharam situações vivenciadas pelas comunidades afetadas pelo empreendimento.

Telebras não vai desistir de contrato com Viasat para explorar satélite. Empresas de telecomunicações acusam a Telebras de quebra de isonomia de mercado e concorrência, ao contratar a Viasat para prestar serviços de internet.

Plantio de soja em Mato Grosso deve ser recorde na safra 2018/19, diz Imea. Semeadura deve crescer 1,22% no próximo ciclo, mas produtividade cairá, segundo a 1ª estimativa do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária.

Usinas do Brasil cancelam vendas de açúcar; fixação de preços está lenta. Desestimuladas pela queda dos preços no mercado externo e maior atratividade do etanol, usinas cancelaram até 500 mil toneladas em contratos de exportação.

Turismo no Caribe perdeu US$ 741 milhões com furacões de 2017. Com suas águas turquesa e os recifes de corais, as ilhas do Caribe dependem do turismo, que proporciona 15,2% do Produto Interno Bruto da região.

Agenda

Nesta terça, será divulgado o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre na zona do Euro, além dos dados de produção industrial de março na região e as expectativas econômicas do Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Nos Estados Unidos, saem as vendas no varejo no mês de abril, os estoques das empresas em março, as transações líquidas de longo prazo em março e os estoques de petróleo bruto semanal API. Já na China, o destaque é o dado de investimento estrangeiro direto.