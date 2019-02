Iuane fecha em baixa ante o dólar

Xangai – O iuane fechou em queda ante o dólar nesta quarta-feira, após Pequim ter orientado sua moeda para baixo por meio de uma taxa de referência diária.

No final do dia em Xangai, o dólar estava em 6,3839 iuanes, com alta de 0,1% em relação aos 6,3760 iuanes do fechamento de ontem.

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) estabeleceu a taxa de paridade de hoje em 6,3773 iuanes por dólar, ante 6,3721 iuanes na sessão anterior.

A moeda chinesa pode variar até 2% diariamente, para cima ou para baixo, em relação à taxa de paridade.