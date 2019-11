XP quer aumentar time de banco de investimento em mais de 50%

A XP está reforçando a área de banco de investimento e pretende aumentar o seu número de funcionários em mais de 50%, enquanto se prepara para uma oferta pública inicial nos EUA, segundo pessoas com conhecimento direto dos planos.

A unidade de banco de investimentos, que oferece serviços de emissão de dívida e ações, produtos estruturados, entre outros, alcançaria algo em torno de 100 funcionários, frente aos cerca de 65 funcionários que tinha antes de a XP começar as contratações, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque o plano ainda não é público. As novas contratações devem incluir entre entre seis a oito executivos seniores e cerca de 30 cargos juniores.

A XP quer usar os reforços para obter um aumento de 50% no número de operações mandatadas em sua área de banco de investimento em 2020 em comparação com este ano, disseram as pessoas. A XP trabalhou em algumas das principais transações de mercado de capitais do Brasil neste ano, incluindo as ofertas de ações do Banco do Brasil e da Petrobras, bem como a venda de debêntures da Petrobras. A XP não comenta.

IPO

A XP planeja fazer o IPO em Nova York antes do final de 2019, disse uma pessoa familiarizada com o assunto em setembro, escolhendo JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley e sua própria unidade de banco de investimento como coordenadores da transação. A avaliação da empresa deve estar acima de US$ 10 bilhões, disse uma das pessoas. O Itaú Unibanco, maior banco da América Latina, pagou cerca de R$ 6 bilhões por cerca de 49% da XP, em uma transação anunciada em 2017.

A XP também está reforçando outras áreas de negócios antes da oferta. Criou uma unidade com foco em empresas de médio porte, que será chefiada Rodrigo Moreira, trazido do Itaú BBA. Também contratou consultores de investimentos do Itaú, incluindo Jose Aladier e Jose Blanco. A empresa contratou recentemente Pethra Ferraz como chefe de marketing, anteriormente da BRF.