Wesley e Joesley em novo processo e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Diretores e engenheiros da Dersa são afastados após investigação. Investigados ligados à estatal paulista são acusados pela força-tarefa da Lava Jato pelos crimes de falsidade ideológica e organização criminosa.

Novo processo na CVM contra irmãos Batista. Após delação premiada no ano passado, os dois são alvos de novo processo na Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Alckmin vai propor autonomia do BC. Segundo o jornal Valor Econômico, o presidenciável disse que o assunto não consta nas quatro grande reformas constitucionais e que irá encaminhar ao Congresso nos primeiros dias de mandato.

TCU quer ação da PGR contra farra fiscal no Congresso. Para o Tribunal de Contas, os parlamentares deveriam ser punidos pelo descumprimento da lei de Responsabilidade Fiscal, disse o jornal O Estado de S. Paulo.

Próximo governo herda gasto extra de R$ 42 bi. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os salários dos servidores, aposentadorias e benefícios consomem 71% da folga prevista na regra do teto.

Carf começa julgar caso de R$ 2,5 bi da BMF Bovespa. De acordo com o jornal Valor Econômico, a Receita Federal questiona a amortização para fins fiscais, em 2010 e 2011, de ágio gerado na incorporação das ações da Bovespa.

Frete pode tirar US$ 1,75 bi das exportações de milho. Segundo o jornal Valor Econômico, com o encarecimento do frete rodoviário a receita pode sofrer prejuízo ainda neste ano.

Odebrecht realizará obra no aeroporto de Miami. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, construtora fechou contrato de R$ 46 mi para a modernização no sistema de bagagens.

Sob pressão, Heineken ameaça fechar fábricas. Os holandeses herdaram processos judiciais complexos após a compra da Brasil Kirim, no ano passado, e há a possibilidade de fechamento de fábricas no Nordeste, diz o jornal Valor Econômico.

Salic tem interesse na fatia de 6,8 %da BRF na Minerva Foods. De acordo com o jornal Valor Econômico, a gestora de recursos do reino da Arábia Saudita pode trazer uma solução positiva para os envolvidos.

Política e mundo

Alckmin e Meirelles são os candidatos do governo Temer, diz Haddad. Band convidou Lula para debate desta quinta, mas o ex-presidente foi impedido pela Justiça e seu vice faz debate alternativo nas redes sociais.

Enquanto você desligou…

Lucro da Lojas Americanas cai 58% no 2º tri; B2W reduz prejuízo. Os números do 2º trimestre foram influenciados negativamente pelo efeito calendário, já que as vendas da Páscoa ficaram concentradas no 1º trimestre.

Biosev tem prejuízo trimestral de R$506 mi. A segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo indicou que o resultado poderia ter sido melhor não fosse a questão cambial.

Cyrela tem prejuízo líquido de R$ 28 milhões no 2º trimestre; 80,1% menor. A receita líquida da companhia somou R$ 640 milhões, uma alta de 11,3% sobre igual período do ano passado.

Netshoes volta a encolher, e em breve terá que enfrentar a Amazon. Varejista anunciou recuo de vendas e perda de margem no segundo trimestre. A dúvida é como os investidores vão reagir

Prejuízo líquido da CPFL Renováveis diminui 49,1% no 2º trimestre. A receita líquida do grupo ficou em R$ 415,036 milhões entre abril e junho, praticamente estável (+0,7%) ante o segundo trimestre do ano passado.

Natura tem queda de 80,5% no lucro do 2º trimestre. A fabricante de cosméticos lucro líquido de 31,8 milhões de reais, com impacto de custos relacionados à rede de lojas The Body Shop e despesas financeiras

B3 tem alta de 80% no lucro recorrente do 2º trimestre. Operadora da bolsa de valores de São Paulo teve lucro líquido recorrente de 857,8 milhões de reais no segundo trimestre.

Lucro da CVC sobe pelo 15º trimestre seguido e soma R$35,2 mi. Resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado subiu 18,7 por cento, para 118 mi de reais no período.

Chefe de operações da TIM pode deixar operadora em meio à reestruturação. Provável saída de Pietro Labriola vai se seguir à troca do presidente do conselho Mario Cesar Pereira de Araújo e do presidente-executivo Stefano de Angelis.

Agenda

Nesta sexta-feira, serão divulgadas as vendas no varejo – mensal e anual. Nos Estados Unidos, o Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) – mensal e anual e o Balanço Orçamentário Federal. Na China, a divulgação dos novos empréstimos.