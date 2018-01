Walmart à venda no Brasil e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Walmart negocia venda de participação em unidade brasileira. As negociações são com a firma de private equity Advent International Corp e outros fundos, e a gestora teria interesse em adquirir 50% da companhia no Brasil, segundo o Estadão.

Cármen Lúcia suspende temporariamente posse de Cristiane Brasil. A decisão da presidente do STF foi feita no âmbito de um processo movido por um grupo de advogados trabalhistas.

Fracassa negociação para encerrar paralisação do governo dos EUA. O chamado “shutdown” do governo entra em seu primeiro dia útil nesta segunda-feira, 22.

Se reforma da Previdência não for votada em fevereiro, plano B é votar em novembro. Segundo a reportagem da Folha, o governo considera fazer um último esforço para a aprovação ainda na gestão Temer, com votação em novembro.

Netflix divulga balanço fiscal para o 4º trimestre de 2017. A companhia anunciou em outubro que esperava a entrada de 6,3 milhões novos usuários à plataforma no período, um número que analistas esperam ser ainda maior. O faturamento esperado é de 3,28 bilhões de dólares.

WhatsApp vai cobrar por recursos em versão para empresas. A estratégia seria a primeira iniciativa da companhia de monetizar sua ferramenta de troca de mensagens via smartphones.

Política e mundo

Temer assina projeto de lei para privatização da Eletrobras. A proposta prevê a capitalização da empresa sem a necessidade de venda de ações, e bônus de outorga. O documento será enviado ao Congresso Nacional.

Minas Gerais decreta emergência em 94 municípios por febre amarela. A decisão permite que as prefeituras contratem serviços e façam compras de insumos para controle da doença sem necessidade de licitação.

Sobe para 36 o número de mortes por febre amarela em São Paulo. O número de casos da doença também aumentou, passando de 40 para 81 no mesmo período.

PT teme encolher se Lula for barrado na eleição. Dirigentes e parlamentares trabalham com a perspectiva de condenação de Lula e não escondem o receio de encolhimento do PT no Legislativo e até em governos estaduais, caso ele seja impedido de concorrer.

Gasolina do Rio é a segunda mais cara do país. O litro do combustível era vendido na capital fluminense por até R$ 4,998 na semana passada.

Defesa de Temer pede arquivamento de inquérito sobre portos. Para o advogado, a solicitação de arquivamento será “com certeza” encaminhada pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Enquanto você desligou…

Sanofi anuncia compra da Bioverativ, por US$ 11,6 bilhões. A Sanofi propôs pagar US$ 105 por cada ação da Bioverativ, o que representa ágio de 64% sobre o preço de fechamento do papel na sexta-feira.

Loja do futuro da Amazon será aberta nesta segunda-feira. A loja sediada em Seattle, conhecida como Amazon Go, confia em câmeras e sensores para acompanhar o que os clientes retiram das prateleiras e o que devolvem.

Petrobras estuda reorganização com unificação de ações da Braskem. De acordo com a estatal, a reorganização societária busca aprimorar a governança corporativa da Braskem e, junto com as demais estratégias do negócio, “criar valor para todos os seus acionistas”.

Fazenda nega interferência em política de preços da Petrobras. Na quinta-feira, a Petrobras anunciou uma revisão da sua política de preços de gás de cozinha, com uma redução de 5%.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus. Nos Estados Unidos, sai o Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago de dezembro.