Wall Street volta a subir com força em sessão turbulenta

Nova York – Os índices acionários dos Estados Unidos registraram ganhos acentuados em outra sessão turbulenta nesta terça-feira, com os índices recuperando-se dos maiores declínios diários para o S&P 500 e o Dow em mais de seis anos, que interromperam a sequência recorde de altas do mercado.

O Dow Jones subiu 2,33 por cento, a 24.912 pontos, o S&P 500 ganhou 1,74 por cento, a 2.695 pontos, e o Nasdaq avançou 2,13 por cento, a 7.115 pontos.

As ações oscilaram de direção do negativo ao positivo após os índices iniciarem a sessão com queda de 2 por cento, destacando o retorno da volatilidade a um mercado que até recentemente foi marcado por uma ausência de grandes variações. O Dow teve uma diferença de mais de 1.100 pontos entre sua máxima e mínima nesta terça-feira.

Os declínios acentuados nos últimos dias marcaram um recuo que há muito vinha sendo esperado por investidores após o mercado registrar máxima recorde atrás de máxima recorde em uma escalada relativamente calma.

“Apesar de movimentos violentos nos últimos poucos dias no mercado, os fundamentos da economia estão muito fortes e não é só nos Estados Unidos… é ao redor da economia global”, disse Alicia Levine, chefe de estratégia de investimento global da BNY Mellon Investment Management em Nova York.

Tecnologia, materiais e bens de luxo foram os setores de melhor performance nesta terça-feira. Os setores defensivos de serviçose mercado imobiliário foram os únicos dos principais grupos do S&P a terminarem negativos.