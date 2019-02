Wall Street termina a quarta-feira em queda

São Paulo – Os principais índices de Wall Street terminaram em queda nesta quarta-feira, com investidores nervosos à espera da reunião da União Europeia no domingo e decepcionados com dados do Livro Bege, sobre a economia americana.

De acordo com cifras definitivas, o Dow Jones recuou 0,63%, fechando aos 11.504 pontos, e o Nasdaq perdeu 2,01%, aos 2.604 pontos. Já o Standard and Poor’s perdeu 1,26%, para os 1.210 pontos.

O termômetro da tecnologia, Nasdaq, sofreu principalmente com a queda das ações da Apple, que recuaram mais de 5,5% para 398,62 dólares. Já os papeis do Yahoo! subiram 3,04%, para 15,94 dólares e os da Intel somou 3,59%, para 24,24 dólares.

A Apple apresentou ontem após o fechamento do pregão lucro líquido recorde de 6,62 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2011, graças às vendas de seu tablet iPad. Contudo, temores em relação à nova gestão da empresa, que perdeu a seu cofundador, Steve Jobs, falecido há 10 dias, provocam queda nos papeis.

A empresa anunciou volume de vendas de 28,27 bilhões de dólares apoiado na venda de 11,12 milhões de iPads.

Nesta quarta-feira, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) disse que notou uma ligeira melhora da economia americana em setembro, segundo o relatório do banco (Livro Bege). O crescimento, no entanto, será modesto ou leve em numerosas regiões do país e as perspectivas das empresas parecem ser “de maneira geral, piores ou mais incertas” que antes.

Segundo o relatório, “o investimento das empresas aumentou um pouco, mas se observa em numerosas regiões que as contratações e os projetos de investimento foram reduzidos”.

Na América Latina, a Bolsa de Valores de São Paulo finalizou as negociações desta terça-feira em queda de 0,12%.