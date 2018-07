Wall Street sobe por comentários de Powell e resultados

Nova York – Os principais índices acionários dos Estados Unidos subiram nesta terça-feira, com o Dow Jones Industrial marcando seu quarta consecutiva sessão de ganhos após o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, expressar uma visão otimista sobre a economia dos EUA e sólidos ganhos reforçaram as perspectivas para um período de divulgações mais robusto.

Em um comunicado escrito, Powell sinalizou que a era de crescimento econômico estável deve continuar. Contudo, o presidente do Fed foi desafiado em uma audiência no Congresso por senadores preocupados com a política comercial da administração Trump.

“(Powell) sugeriu que eles vão continuar de olho no desenrolar da questão comercial e as pessoas estão olhando para isso como um sinal de que eles devem diminuir o ritmo de aumentos se virem algum sinal de perigo”, disse Peter Jankovkis, co-chefe de investimento da OakBrook Investimentos LLC em Lisle, Illinios.

A curva de rendimentos dos Treasuries atingiu o seu nível mais plano em mais de uma década, à medida que a visão econômica otimista de Powell sustentava mais aumentos de juros, com o rendimento dos títulos de dois anos dois subindo para o mais alto em quase uma década.

À medida que a temporada de divulgação de ganhos do segundo trimestre ganha tração essa semana, as projeções de analistas ficaram mais otimistas.

Analistas agora veem os ganhos do segundo trimestre do S&P 500 crescendo 21,2 por centro, ante 20,7 por cento em 1º de julho. Das 39 empresas do índice que já divulgaram seus ganhos até agora, 84,6 por cento tiveram resultados melhores que os previstos por Wall Street, de acordo com a data Thomson Reuters.

O otimismo em relação aos lucros foi impulsionado por uma divulgação do Banco Central dos EUA que mostrou um aumento da produção industrial do país, puxada por um repique nos manufaturados.

“As divulgações econômicas… estão sugerindo que a atividade no segundo trimestre deve ser acima do esperado”, afirmou Jankovskis. “Isso, talvez, esteja influenciando alguns desses aumentos nas previsões.”