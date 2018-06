Wall Street sobe enquanto mercado aguarda decisões de bancos centrais

Nova York – Os índices acionários dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, com investidores desprezando preocupações sobre tensões comerciais globais, mas o volume negociado foi relativamente baixo antes de uma semana de reuniões de bancos centrais.

O índice Dow Jones subiu 0,3 por cento, a 25.317 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,312594 por cento, a 2.779 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,14 por cento, a 7.646 pontos.

O S&P 500 ficou em território positivo durante a tarde após reverter perdas no início da tarde, com seu maior impulso vindo dos setores de saúde e de bens de consumo.

Investidores aparentemente colocaram de lado preocupações sobre relações dos EUA com seus maiores parceiros comerciais. Os principais países do G7 começaram o que deverá ser uma reunião tensa após a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de impor tarifas sobre importações de aço e alumínio do Canadá, União Europeia e México.

Expectativas por qualquer resolução na reunião de dois dias em La Malbaie, em Quebec, estavam baixas. “É altamente improvável que haja um comunicado final”, disse uma autoridade do G7 sob condição de anonimato.

Mas alguns investidores pareciam hesitantes antes de reuniões dos bancos centrais dos EUA e da Europa e de uma cúpula entre a Coreia do Norte e os EUA, marcada para 12 de junho.

“Há muito para investidores digerirem, mas quando você analisa além do barulho, ainda há muita força na economia e é nessa direção que os investidores continuam indo”, disse Carol Schleif, vice-diretora de investimentos da Abbot Downing.

Especificamente, investidores estavam focados em expectativas de forte crescimento entre corporações dos EUA, segundo Katrina Lamb, diretora de estratégia e pesquisa de investimentos da MV Financial.

Na semana, o S&P subiu 1,62 por cento, o Dow avançou 2,76 por cento e o Nasdaq ganhou 1,21 por cento.