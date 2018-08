Wall Street sobe com resultados corporativos e alívio sobre lira turca

Nova York – Os três maiores índices de Wall Street subiram nesta terça-feira, com o S&P 500 alcançando seu mais forte ganho em três semanas depois que uma sequência de resultados corporativos positivos impulsionou o otimismo dos investidores e uma melhora da lira turca aliviou a tensão de um contágio financeiro mais amplo.

O índice Dow Jones subiu 0,45 por cento, a 25.300 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,638924 por cento, a 2.840 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,65 por cento, a 7.871 pontos.

Os ganhos foram generalizados, encerrando uma série de quatro dias de perdas do S&P e do Dow.

A lira turca recuperou um pouco do fôlego um dia após despencar para a pior mínima da história. A virada veio na esteira da atuação do Banco Central da Turquia para aliviar a pressão sobre a moeda.

Ações dos maiores bancos norte-americanos mudaram de curso, ajudando a aliviar as preocupações em relação à Turquia, com o índice financeiro do S&P encerrando em alta de 0,9 por cento.

Os investidores também focaram nos resultados do segundo trimestre, com a temporada de resultados chegando próxima do fim. Até o momento, das 458 empresas do S&P que já divulgaram seus balanços, 79 por cento superaram as estimativas de Wall Street.

“O que vimos até agora neste ano é que as estimativas crescentes de lucros foram realmente o fator determinante do desempenho (de mercado)”, disse Bill Northey, vice-presidente sênior do US Bank Wealth Management.

“Há um cenário fundamental amplo e construtivo, e alguns dos fatores macro e geopolíticos estão apenas recebendo um pouco de alívio hoje”, acrescentou.