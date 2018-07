Wall Street se recupera liderado por indústrias

Nova York – Os mercados acionários dos Estados Unidos se recuperaram nesta terça-feira, impulsionados por ganhos nas ações da indústria, após relatos de novas negociações comerciais entre os EUA e a China.

O índice Dow Jones subiu 0,43 por cento, a 25.415 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,49 por cento, a 2.816 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,55 por cento, a 7.672 pontos.

Tanto o S&P 500 quanto o Dow Jones registraram seus maiores ganhos percentuais mensais desde janeiro, quando os mercados atingiram níveis máximos.

Os mercados foram estimulados por informações da Bloomberg de que o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e o vice-premiê chinês, Liu He, estão explorando maneiras de esfriar a guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo.

O setor industrial sensível ao comércio liderou o S&P 500 e os industriais do Dow, subindo 2,1 por cento, depois que uma ampla venda de ações de tecnologia pressionou os mercados para baixo.

As ações da Apple subiram mais de 2 por cento após o fechamento, depois de informar resultados acima das expectativas de Wall Street, impulsionados pelas vendas de iPhones com preços mais altos.

O Federal Reserve, banco central dos EUA, reúne-se nesta semana e deve manter a taxa de juros, mas dados econômicos robustos e aumento da inflação provavelmente manterão o rumo para mais dois aumentos de taxas este ano.