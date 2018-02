Wall Street recua em sessão turbulenta

Nova York – As ações dos Estados Unidos perderam o fôlego nesta quarta-feira depois que começaram o pregão em alta, num sinal de que investidores permanecem assustados com o recuo recente do mercado e preocupados de que novos problemas podem aparecer.

Em uma sessão de altos e baixos, o índice de referência S&P 500 perdeu força no final depois de subir por boa parte da tarde, dando sequência a dois dias de grandes movimentações, inclusive a maior perda percentual diária em mais de seis anos na segunda-feira.

O índice Dow Jones caiu 0,08 por cento, a 24.893 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,50 por cento, a 2.682 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,9 por cento, a 7.052 pontos.

“Obviamente há muita preocupação e pessoas nervosas. Você pode ter tido operadores tentando sair no fim do dia. Quem sabe o que virá amanhã”, disse Stephen Massocca, vice-presidente sênior na Wedbush Securities.

O pregão de quarta-feira não teve as mudanças bruscas das duas sessões anteriores e o Dow Industrials se moveu em um intervalo de 500 pontos, mais de três vezes a média de mudança diária ao longo do último ano.

Ações de tecnologia caíram 1,4 por cento, com a Apple em baixa de 2,1 por cento, enquanto energia caiu 1,7 por cento, com a queda dos preços do petróleo. Ganhos dos setores industriais e financeiro apoiaram o mercado.