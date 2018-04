Wall Street fecha em alta com S&P acima de nível de suporte

Nova York – Os três principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam em alta após uma sessão turbulenta nesta terça-feira, com investidores esperando ansiosamente pela temporada de resultados, ao mesmo tempo em que o S&P 500 subiu acima do nível de suporte e as ações da Amazon.com saltaram impulsionadas por apostas de que as críticas do presidente Donald Trump não se traduziriam em mudanças políticas.

Depois de uma sessão volátil, a Amazon acabou sendo o maior impulso para o Nasdaq. A Casa Branca disse que não estava agindo mesmo enquanto Trump continuava seus ataques à varejista online, de acordo com um relatório da Bloomberg.

Negociadores disseram estar fortemente focados nos níveis técnicos depois que investidores fugiram nesta segunda-feira, quando o S&P 500 quebrou sua média móvel de 200 dias. O índice de referência subiu acima do nível de suporte anterior à última hora de negociação nesta terça-feira e permaneceu em máxima pelo resto da sessão.

“Houve uma oportunidade para os vendedores ultrapassarem os 200 dias, mas isso não aconteceu. Os fundamentos estão mantendo o mercado de ações em alta. Estamos à beira da temporada de divulgação de resultados. Isso será um grande sucesso”, disse Bucky Hellwig, vice-presidente sênior da BB&T Wealth Management.

Analistas de Wall Street esperam que os lucros do S&P 500 aumentem 18,4 por cento no primeiro trimestre, segundo dados da Thomson Reuters.