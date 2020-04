As ações dos Estados Unidos abriram em alta nesta segunda-feira, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, expressou esperança de que a crise de saúde do coronavírus está “se estabilizando” em alguns dos Estados mais atingidos no país.

Às 10:48 , o índice Dow Jones subia 4,3%, a 21.957 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 3,833805%, a 2.584 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 3,64%, a 7.641 pontos.