Wall Steet recua com alta nos rendimentos dos Treasuries de 10 anos

Os índices acionários dos Estados Unidos caíram nesta terça-feira depois que os rendimentos dos Treasuries de 10 anos atingiram a marca amplamente antecipada de 3 por cento pela primeira vez em quatro anos, alimentando preocupações sobre maiores taxas de juros para companhias que já estão enfrentando custos crescentes, e à medida que os resultados trimestrais não conseguiram fornecer perspectivas positivas.

O índice Dow Jones caiu 1,74 por cento, a 24.024 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 1,338057 por cento, a 2.635 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,7 por cento, a 7.007 pontos.

O S&P 500 e o Dow tiveram a maior queda em duas semanas e meia e o Dow recuou pelo quinto dia consecutivo. O S&P agora acumula queda de 1,5 por cento no ano.

Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos, um título de referência para custos globais de empréstimo, têm sido puxado mais alto por uma combinação de preocupações sobre inflação, crescente oferta de dívida e crescentes custos de empréstimo do Federal Reserve.

“Isso torna os custos de financiamento mais caros para corporações. Esse rali do mercado nos últimos nove anos tem sido puxado por baixas taxas de juros, políticas monetárias acomodatícias e liquidez em excesso”,disse Oliver Pursche, estrategista chefe de mercado da Bruderman Asset Management.

Rendimentos mais altos de títulos poderiam também levar gestores de portfólio a cogitar a alocação de dinheiro em títulos de renda fixa mais atrativas em detrimento de ações. O mercado acionário já havia se assustado com uma alta nos rendimentos dos títulos mais cedo no ano, caindo acentuadamente em fevereiro.

Os setores de tecnologia e industriais pesaram sobre os principais índices nesta terça-feira, com a Alphabet Inc, Facebook Inc, 3M Co e Caterpillar Inc caindo mais de 3,5 por cento, cada uma.