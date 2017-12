Wall St tem altas e baixa após elevação de juros pelo Fed

O S&P 500 encerrou com ligeira queda nesta quarta-feira pressionado pelo setor financeiro após o Federal Reserve anunciar uma alta de juros amplamente esperada, mas manter inalterada sua perspectiva para taxa de juros nos próximos anos ainda que tenha projetado crescimento econômico mais rápido nos Estados Unidos.

O Dow Jones subiu 0,33 por cento, a 24.585 pontos, o S&P 500 perdeu 0,05 por cento, a 2.662 pontos e o Nasdaq Composite avançou 0,2 por cento, a 6.875 pontos.

A alta de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, a terceira elevação deste ano, ocorreu junto a um aumento da previsão do Fed para o crescimento do produto interno bruto de 2018 para 2,5 por cento, ante 2,1 por cento.

O Dow e o Nasdaq fecharam em alta, mas o S&P não conseguiu sustentar os ganhos, em negociações voláteis após a declaração do Fed.

O S&P foi pressionado por uma queda ao fim da sessão nas ações de bancos, que tendem a ganhar um impulso de taxas de juros mais altas. A queda de 1,3 por cento no setor financeiro no dia sugeriu, no entanto, que investidores poderiam estar esperando um Fed mais “hawkish.

“É uma declaração razoavelmente ‘dovish’, o que é positivo para ativos de risco”, disse Bill Stone, estrategista-chefe de investimentos da PNC Wealth Management na Filadélfia.

O setor de bens de consumo foi o mais forte dos 11 setores do S&P com um ganho de 0,5 por cento. O setor de serviços públicos limitou ganhos após atingir a máxima de sessão e encerrou em alta de 0,3 por cento.