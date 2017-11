Wall St sobe e Dow Jones supera 24 mil pontos

Nova York – O S&P fechou em uma máxima recorde e o Dow Jones subiu acima da marca de 24 mil pontos pela primeira vez nesta quinta-feira, com investidores ganhando confiança de que o esforço do partido republicano para uma reforma tributária nos Estados Unidos poderia ter sucesso.

O Dow Jones subiu 1,39 por cento, a 24.272 pontos, o S&P 500 ganhou 0,82 por cento, a 2.647 pontos, e o Nasdaq Composite avançou 0,73 pontos, a 6.873 pontos.

A decisão do senador republicano John McCain de apoiar a lei tributária deu um novo ânimo à legislação. McCain havia ajudado a derrotar os esforços de republicanos para revogar o ObamaCare, e um voto positivo dele sobre a medida tributária era considerado crucial. Ele disse que a lei impulsionaria a economia, embora esteja “longe de perfeita”.

“Nós temos vistos votos ‘não’ mudando para a coluna ‘sim’, então isso torna a aprovação da lei mais certeira e também antecipa o calendário”, disse Bucky Hellwig, vice-presidente sênior da BB&T Wealth Management em Birmingham, no Alabama.

“A pressa agora está em aprovar isso, e investidores estão dizendo que estamos prontos para comprar isso”, acrescentou.

O Senado deveria começar a votar as emendas à lei mais tarde nesta quinta-feira, com um voto final ainda hoje ou no início da sexta-feira.

O índice blue chip do Dow cruzou quatro marcos de 1.000 pontos neste ano apoiado por fortes ganhos corporativos, dados econômicos robustos e esperanças de cortes de impostos corporativos. A lei tributária reduziria a taxa de imposto corporativo a 20 por cento, ante 35 por cento.