Wall St recua por preços do petróleo e queda da GE

Nova York – As negociações de Wall Street foram afetadas nesta terça-feira pela fraqueza nas ações da General Electric e por preços mais baixos do petróleo que arrasaram papéis de empresas ligadas à commodity.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,04 por cento, a 25.793 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,35 por cento, a 2.776 pontos. O índice Nasdaq recuou 0,51 por cento, a 7.224 pontos.

O setor de petróleo e gás caiu 1,2 por cento quando o petróleo brent perdeu alguns de seus ganhos recentes, caindo quase 1 dólar por barril. Os setores industriais e de matérias-primas foram as outras grandes perdas no S&P, com quedas de 0,9 por cento e 1,2 por cento, respectivamente.

A General Electric caiu 2,9 por cento depois de elevar a possibilidade de se desmembrar e anunciar mais de 11 bilhões de dólares em encargos gerados pela área de seguros e por novas leis tributárias nos EUA.

O índice de volatilidade CBOE, uma medida amplamente seguida de ansiedade de mercado, aumentou para um máximo de mais de 1 mês de 11,66.

“Os preços mais baixos da energia estão pressionando”, disse Tracie McMillion, chefe de estratégia global de alocação de ativos no Wells Fargo Investment.

Mas, ela acrescentou: “os investidores continuam a migrar para as ações conforme vêem retornos. Isso está se alimentando de si mesmo, tornando-se um ciclo virtuoso, atraindo mais pessoas”.