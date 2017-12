Wall St fecha em recordes de alta com reforma tributária à vista

Nova York – Os três principais índices de Wall Street subiram para máximas recordes nesta sexta-feira com amplos ganhos, uma vez que uma esperada lei que reduzirá taxas de impostos corporativos aparenta ter apoio suficiente de parlamentares para passar.

O Dow Jones subiu 0,58 por cento, a 24.651 pontos, o S&P 500 ganhou 0,90 por cento, a 2.675 pontos e o Nasdaq avançou 1,17 por cento, a 6.936 pontos.

Era esperado que republicanos do Congresso dos EUA divulgassem os detalhes finais de seu plano no fim desta sexta-feira, com votações decisivas planejadas para a próxima semana após parlamentares que haviam antes criticado a lei começarem a manifestar seu apoio.

O senador republicano Bob Corker se juntou ao senador Marco Rubio ao sinalizar apoio no fim da tarde. Rubio havia criticado a proposta inicial, dizendo que ela não dava alívio fiscal suficiente para famílias trabalhadoras, enquanto Corker havia demonstrado preocupação sobre o impacto da lei no déficit federal.

A lei deverá reduzir as taxas de impostos corporativos a 21 por cento, ante 35 por cento, e alguns investidores estão apostando que companhias colocarão a maior parte de suas economias na direção de um aumento no pagamento de acionistas.

“É significativo em termos de seu impacto em acionistas. Você verá um aumento nas recompras de ações, talvez alguns pagamentos de dividendos”, disse David Joy, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial em Boston.

No entanto, ao passo que o pacote tem se desenvolvido, ele tem se inclinado cada vez mais a beneficiar negócios e os ricos, uma tendência que tem preocupado alguns parlamentares.