Wall St encerra com fortes ganhos com esperanças de recuperação

Wall Street avançou nesta quinta-feira quando os investidores avaliaram a perspectiva de recuperação econômica contra os comentários bélicos do presidente Donald Trump sobre as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China e graves alertas sobre a resposta dos EUA à pandemia do coronavírus.

Embora todos os três principais índices acionários norte-americanos tenham encerrado a sessão com ganhos, eles oscilaram durante boa parte do dia com a reabertura das economias estaduais e a possibilidade de estímulos adicionais se contrapondo a temores da retomada de uma guerra comercial e com dados econômicos sombrios.

Em dados não oficiais, o Dow Jones subiu 1,61%, terminando em 23.622,19 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 1,16%, para 2.852,63 pontos. O Nasdaq cresceu 0,92%, para 8.944,66.