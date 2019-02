Wall Street cai e S&P 500 interrompe quatro altas seguidas

São Paulo – O índice S&P 500 recuou nesta quarta-feira, encerrando ciclo de quatro sessões seguidas de alta, mas ficou apenas pouco abaixo do nível de registrar a terceira sessão seguida de recorde.

O índice Dow Jones recuou 0,25 por cento, para 16.633 pontos. O índice Standard & Poor’s 500 teve desvalorização de 0,11 por cento, para 1.909 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,28 por cento, para 4.225 pontos.

O S&P fechou em alta nas quatro sessões anteriores à medida que o apetite de investidores por ações foi amparado por dados econômicos e expectativas de mais afrouxamento monetário pelo Banco Central Europeu (BCE).

O rendimento dos papéis de 10 anos da dívida dos Estados Unidos caiu abaixo de 2,44 por cento, o menor nível desde julho.

“Estamos entrando numa tendência de andar de lado, um período de consolidação após um rali de quatro dias e pelo mercado estar perto do nível máximo”, afirmou o estrategista-chefe de ações do US Bank Wealth Management, Terry Sandven.

“É um mercado dividido, com o S&P batendo ou próximo do recorde em antecipação para melhores condições econômicas enquanto o mercado de bônus e os rendimentos continuam a cair, sugerindo cerca cautela”, afirmou.