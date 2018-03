Vrio, DirecTV Latin America, faz pedido de IPO

A Vrio, DirecTV Latin America, encaminhou nesta quarta-feira pedido de oferta pública inicial de ações ao órgão regulador dos mercados norte-americanos (SEC) em operação que listará os papéis na bolsa de Nova York.

O plano inicial da AT&T, controladora Vrio, era vender a unidade para pagar dívida, que vai subir para cerca de 180 bilhões de dólares assim que concluir a compra da Time Warner.

No mês passado, a AT&T apresentou em sigilo o pedido de IPO da unidade, que inclui serviços de satélite e TV no Brasil, Colômbia, Argentina e outros países. No Brasil a empresa opera sob a marca Sky.

As operadoras de TV por assinatura estão enfrentando dura competição em um momento em que os consumidores estão se voltando a serviços de transmissão de vídeo pela internet como Netflix e Amazon Prime.

A empresa teve receita de 5,57 bilhões de dólares em 2017, crescimento de 11 por cento, impulsionada por aumento nas assinaturas. O lucro foi de 213 milhões de dólares ante prejuízo de 348 milhões de dólares um ano antes.