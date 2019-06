Volkswagen deve precificar IPO da Traton no piso de faixa indicativa

A Traton, unidade de caminhões da Volkswagen, deverá precificar sua oferta pública inicial (IPO) nesta semana, com o valor da operação na extremidade inferior da faixa indicativa de preço, disseram pessoas próximas ao assunto.

Embora a demanda seja suficiente para a negociação no mercado de ações, os investidores estão cautelosos com os preços, disseram.

“Os investidores estão aproveitando o fato de que a Volkswagen precisa mostrar progresso em sua reestruturação corporativa depois de cancelar o IPO em março e relançá-lo agora”, disse uma das pessoas.

A Traton se recusou a comentar, enquanto a Volkswagen não fez comentários imediatos, segundo a Reuters.

Precificação com desconto

A Volkswagen informou no começo do mês que pretende levantar entre 1,5 bilhão e 1,9 bilhão de euros com a venda de 10% a 11,5% da Traton, tendo reduzido as ambições anteriores de listar participação de 25%.

A companhia definiu uma faixa de preço de 27 a 33 euros por ação, o que avaliaria a Traton em 13,5 bilhões a 16,5 bilhões de euros, um desconto em relação a alguns pares do setor.

A montadora planeja investir os recursos para transformar sua produção de automóveis, uma vez que prepara o lançamento de dezenas de veículos elétricos nos próximos anos e aprofunda aliança com a Ford.