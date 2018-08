Volatilidade do dólar é a maior dos últimos 12 anos

São Paulo – As incertezas causadas pela eleição presidencial têm impactado no dólar. Este ano, a volatilidade do dólar é maior comparada com as eleições dos últimos 12 anos (2006, 2010 e 2014).

Um levantamento realizado pela AMBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) aponta que o real valorizou 1,30% e 2,32% em 2006 e 2010, respectivamente, e desvalorizou 2,53% em 2014. Em 2018, a desvalorização do real frente ao dólar é de 3,41%.

“A volatilidade pode significar oscilações para cima ou para baixo e não necessariamente está relacionada a ganhos ou perdas relevantes, o que exige do investidor um acompanhamento minucioso do mercado”, ressaltou a AMBIMA.