Visto como ativo seguro, ouro atinge maior preço dos últimos quatro anos

Em busca proteção em meio ao caos que se instalou com a epidemia de coronavírus e com a queda do preço do petróleo, os investidores estão voltando suas atenções para o ouro. Visto como ativo seguro, a commodity chegou a bater 1.700 dólares a onça troy no momento que os mercados abriram na Ásia. Este foi o valor mais alto dos últimos quatro anos.

No entanto, às 14h, a cotação caía 0,01% para 1.672 dólares.

Para Yves Bonzon, estrategista-chefe do Julius Baer Group, ouro não é uma proteção tão interessante quanto os títulos do tesouro americano. “De qualquer forma, é muito tarde para comprar seguro, é hora de começar a vendê-lo aos poucos”, diz em relatório.