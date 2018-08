Vice-presidente deixa Odebrecht e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Dirigente da Odebrecht deixa o cargo após virar réu de corrupção. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Maurício Ferro é acusado de participar da compra de uma medida provisória por R$ 50 milhões.

Governador Márcio França turbina em milhões organização ligada ao PSB. Segundo o jornal Folha de São Paulo, desde 2001, a ONG Adesaf recebeu R$ 56 milhões em contratos públicos.

Uma eleição próxima dos tribunais e distante do eleitor. Candidatos terão que detalhar seus bens ao TSE: a transparência será beneficiada, mas o eleitorado ainda espera a apresentação de propostas construtivas.

Brasil tem uma Itália de inadimplentes. O Brasil nunca teve tantos inadimplentes quanto agora: total de pessoas devedoras chega a 63,4 milhões, o equivalente à população do país Europeu, diz o jornal O Estado de S. Paulo.

Venezuela lança nova moeda com cinco zeros a menos. Um dos principais produtos que devem ser impactados é a gasolina, uma das poucas coisas que ainda se compra barato na Venezuela.

Amazon mira em compra de cinemas nos Estados Unidos. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, compra de pequena rede de cinema americana pode garantir a distribuição dos seus filmes.

Política e mundo

Raquel Dodge pede ao STF que Dirceu retorne à prisão. Para a procuradora-geral da República, os recursos de Dirceu são fundados “em argumentos implausíveis juridicamente”.

México espera avanços dos EUA na próxima semana para relançar Nafta. Estados Unidos, Canadá e México começaram há um ano as negociações para modernizar o acordo de 24 anos por insistência de Trump.

Enquanto você desligou…

BC publica circular que ajusta regras do novo marco legal punitivo. Conforme novo documento, cooperativas de crédito, por exemplo, passam a ter fator de ponderação 3, sendo que antes ele era de 2.

Petrobras diz que terá prejuízo se importar diesel com metodologia da ANP. Posição é de que cálculo do preço de referência proposto pelo governo gera valor inferior ao de importação, inibindo as empresas de trazer o produto de fora.

Brasil terá novas regras para energia da Argentina e Uruguai. Medida permite substituição de geração térmica por energia da Argentina ou Uruguai, quando essa estiver mais barata que do que no mercado brasileiro.

AGU tenta derrubar liminar que veta leilão de distribuidoras da Eletrobras. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região suspendeu nesta quinta, 16, privatização das distribuidoras no Norte e Nordeste inicialmente marcada para dia 30.

CSN anuncia R$890 milhões em dividendo extraordinário. Remuneração faz parte do esforço para alongar seu passivo financeiro que permitiu concluir o reperfilamento de dívida de curto prazo com o Bradesco.

Fitch reafirma rating da Rússia em BBB-, com perspectiva positiva. Nota reflete país que equilibra “forte balanço de ativos soberanos, finanças externas robustas e um quadro de política macroeconômica de credibilidade”.

Moody’s rebaixa Turquia para Ba3, adota perspectiva negativa. Agência reduziu rating e modificou perspectiva em decisão tomada em meio a uma crise que eliminou quase 40 por cento do valor da lira contra o dólar.

Agenda

Nesta segunda-feira, será divulgado nos Estados Unidos, o discurso de Bostic, membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Discurso é utilizado para indicar a política monetária futura.