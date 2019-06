Via Varejo e Azul lideram ganhos do Ibovespa; dólar perde força

A bolsa paulista voltou a fechar no azul nesta quinta-feira (6), com o Ibovespa recuperando os 97 mil pontos, amparado em expectativas mais positivas sobre a o cenário político e econômico. A rede de móveis e eletrodomésticos Via Varejo roubou a cena e avançou mais de 5%, após anunciar o lançamento de banco digital.

O índice fechou em alta de 1,26%, a 97.204 pontos. Na véspera, havia caído 1,42%, a 95.998,75 pontos.

O mercado esteve voltado à votação no Senado do marco regulatório do saneamento, que pode abrir espaço para a privatização de empresas do setor, e a retomada do julgamento sobre as privatizações no STF.

O “cenário político continua sendo o foco do mercado”, disse a equipe da corretora Coinvalores em nota a clientes.

No exterior, novas ameaças de tarifas a produtos chineses pelo presidente norte-americano, Donald Trump, contrabalançaram o ânimo com a possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos e adiamento do prazo para a primeira alta dos juros na zona do euro também em mínimas históricas.

Dólar tem leve avanço com agenda fraca

Já o dólar voltou a cair frente ao real nesta quinta. Ainda assim, ficou longe de compensar a alta de 1% da véspera, com investidores evitando grandes movimentações no aguardo de novidades da cena política local, em um dia positivo no exterior. A moeda norte-americana fechou em baixa de 0,33%, a R$3,8826.

Via Varejo lidera ganhos do dia

A dona das Casas Bahia, VIA VAREJO, avançou mais de 5%, após anunciar o lançamento de um banco digital em parceria com a startup americana Airfox, com foco em clientes de baixa renda. Analistas receberam positivamente a notícia, embora ainda enxerguem desafios e acompanham as negociações sobre a venda da empresa.

A companhia aérea AZUL subiu acima de 4%, após dados sobre demanda e oferta de assentos em maio, com altas respectivas de 26,7% e 20,4% ante o mesmo período de 2018.

A companhia de saneamento paulista SABESP subiu mais de 1%, após o plenário do Senado aprovar projeto de lei que atualiza o marco regulatório para o setor, considerado crucial para uma eventual privatização da empresa de água e esgoto de São Paulo. A matéria segue para a Câmara. Fora do Ibovespa, COPASA subiu e SANEPAR cedeu 3%.

O BANCO DO BRASIL subiu após forte recuo na véspera, que analistas atribuíram a potenciais efeitos de uma especulada recuperação judicial do grupo Odebrecht. No setor, ITAÚ UNIBANCO e BRADESCO também avançaram.