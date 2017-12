Temer abre a carteira e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (07) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo sinaliza que há mais dinheiro a ser liberado por reforma. Equipe de Temer está jogando todas as cartas para aprovar a reforma da Previdência e a liberação de verbas é uma das principais estratégias.

Por reforma, governo libera R$ 500 milhões para centrais sindicais. Proposta é liberar o pagamento de verbas do imposto sindical que estavam retidas na União.

Bitcoin ultrapassa US$ 14 mil, um dia após superar US$ 12 mil. Na madrugada desta quinta-feira, o valor de mercado total do bitcoin somava mais de US$ 247 bilhões.

Supremo ignora reforma da CLT e altera correção de passivos. Discussão sobre o índice de correção dos processos trabalhistas deve se estender na Corte, ainda que a reforma trabalhista tenha estabelecido uma Taxa Referencial.

Política e mundo

Fachin abre novo inquérito contra Geddel e bloqueia R$ 13 mi. O ministro determinou abertura de novo inquérito contra Vieira Lima pelo crime de peculato, relacionado à apreensão dos R$ 51 milhões em um apartamento em Salvador.

PMDB fecha questão a favor da reforma da Previdência. Saindo da reunião, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse acreditar que a decisão possa influencias outros partidos da base. Logo depois, o PTB também fechou questão.

Câmara aprova urgência para PL de socorro a Caixa. O projeto foi protocolado uma semana após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reunir com Occhi para discutir a necessidade de socorro à Caixa.

Com novo corte de 0,5 p.p., Selic tem menor patamar da história. Foi o décimo corte seguido da Selic, que foi de 7,5% para 7% e assim atingiu o menor patamar desde sua criação em 1986. Ainda assim, o juro real é o 4º maior do mundo.

S&P pode cortar rating do Brasil com adiamento da Previdência. Segundo o chefe global de ratings soberanos da S&P, os ajustes na Previdência mostrariam um compromisso do país com uma agenda reformista mais ampla.

Temer esboça proposta de semipresidencialismo. Sistema fortaleceria o Congresso e criaria cargo de primeiro-ministro no país.

CPI da JBS conclui que PGR orientou gravações de Temer. Conclusão do relator da CPI, deputado Carlos Marun, estará em seu relatório final, que deve ser apresentado na próxima semana.

Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel. O status da cidade tem sido um dos problemas mais espinhosos dos esforços de paz do Oriente Médio. O anúncio do presidente americano gerou protestos dos palestinos e será analisado pelo Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira.

Forte demanda faz bitcoin superar US$13 mil em novo recorde. A moeda digital ganhou impulso após anúncio do órgão regulador de derivativos dos EUA de que permitira a listagem de contratos futuros de bitcoin.

Enquanto você desligou…

Justiça homologa plano de recuperação judicial da PDG. O plano havia sido aprovado pelos credores no dia 30 de novembro.

BB deve ter rentabilidade superior a 10% em 2018, diz presidente. O banco federal fechou o terceiro trimestre com rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido de 10,8%.

Moody’s confirma ratings da Cemig em B3/B2.br. Agência de classificação de risco também revisou a perspectiva dos ratings para estável.

Parente: meta de desinvestimento da Petrobras considera Braskem. Parente foi questionado pela imprensa se atingirá a meta, a despeito de a petroleira ter conseguido vender apenas cerca de US$ 54 milhões até o momento.

Governo gaúcho decide adiar oferta de ações do Banrisul. A operação envolveria a venda de cerca de 49% do capital votante do Banrisul. O anúncio da operação ocorreu em 4 de outubro e decepcionou o mercado, que aguardava uma potencial privatização do banco.

Vale reduz projeções de aportes e produção de níquel. Schvartsman explicou que a empresa cortou em 47% os investimentos em níquel previstos para o biênio 2017-2018, para 1,8 bilhão de dólares.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o IGP-DI de novembro. A Zona do Euro divulga seu PIB trimestral, e a China, suas reservas cambiais.