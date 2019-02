Vendas pelo Tesouro Direto são recorde em janeiro

Por Adriana Fernandes

Brasília – As vendas de títulos públicos pelo programa Tesouro Direto bateram recorde em janeiro e atingiram R$ 360,26 milhões. Esse é o maior volume financeiro mensal desde o início do programa, em 2000. O número de novos investidores que se cadastraram no Tesouro Direto em janeiro foi de 5.036. Desde o início do programa, já são 219.693 investidores inscritos, com aumento de 23,82% nos últimos doze meses. Segundo dados do Tesouro, os títulos mais demandados pelos investidores em janeiro foram os com taxas prefixadas, com 54,81% das vendas.

Para o coordenador-geral da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Fernando Garrido, o programa tem se mostrado bastante atrativo para os investidores. Ele atribuiu o aumento das vendas à divulgação do programa. “O Tesouro Direto é uma boa opção de investimento para os pequenos e médios investidores”, disse. Ele descartou a avaliação de que essa venda recorde esteja relacionada ao aumento da taxa de juros pelo Banco Central.