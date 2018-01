Vendas do McDonald’s nos EUA não surpreendem e ações recuam

A rede de fast food McDonald’s anunciou nesta terça-feira vendas robustas no quarto trimestre nos Estados Unidos, impulsionadas por novas ofertas de frango e itens mais baratos no cardápio, mas isso não foi suficiente para saciar o crescente apetite de Wall Street por crescimento.

Há três anos são altas as expectativas dos investidores em uma recuperação liderada pelo presidente-executivo, Steve Easterbrook. Sob seu comando, a empresa está recuperando participação de rivais e conquistando clientes que haviam migrado para cadeias como Panera Bread e Chipotle Mexican Grill.

As ações do McDonald’s caíam mais de 3 por cento nesta terça-feira, cotadas a 172,15 dólares. Desde que Easterbrook assumiu a liderança da rede em 1º de março de 2015, os papéis acumularam alta de 80 por cento, superando o avanço de 36 por cento do índice S&P 500.

As vendas em restaurantes dos EUA abertos há pelo menos 13 meses subiram 4,5 por cento no período, registrando o quarto aumento trimestral consecutivo, de acordo com as estimativas de analistas. As vendas na região foram impulsionadas pela maior demanda por sua oferta combinada e bebidas baratas. Os Estados Unidos são o maior mercado da marca em número de restaurantes, receita e lucro operacional.

As vendas globais no conceito mesmas lojas aumentaram 5,5 por cento no quarto trimestre, conforme a rede atendeu mais clientes em regiões como Canadá, Reino Unido e China. O desempenho superou a alta de 5 por cento esperada por analistas, “embora um pouco mais modesto que em trimestres anteriores”, disse em nota Sara Senatore, analista da Bernstein.

O lucro líquido trimestral caiu para 698,7 milhões de dólares, de 1,19 bilhão de dólares um ano antes, em especial devido a uma despesa líquida única de 700 milhões de dólares relacionada ànova legislação tributária dos EUA.

Excluindo itens extraordinários, a empresa lucrou 1,71 dólar por ação, superando a estimativa média dos analistas de 1,59 dólar, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita caiu 11,4 por cento no trimestre encerrado em dezembro, para 5,3 bilhões de dólares, à medida que o McDonald’s aumentou as vendas de restaurantes para franqueados e parceiros estratégicos.