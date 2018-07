Venda generalizada no setor de tecnologia pressiona Wall Street

Uma venda generalizada de ações de tecnologia levou os três principais índices de Wall Street a fecharem em queda nesta segunda-feira, com o Nasdaq registrando sua terceira perda consecutiva de mais de 1 por cento pela primeira vez em três anos.

O índice Dow Jones caiu 0,57 por cento, a 25.306 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,58 por cento, a 2.802 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,39 por cento, a 7.630 pontos.

O índice de tecnologia caiu 1,8 por cento à medida que investidores se voltavam para outros setores ou realizavam lucros.

Os papeis do Facebook e Netflix caíram 2,2 e 5,7 por cento, respectivamente, puxando as demais ações do chamado FAANG para baixo. Outros papeis do FAANG incluem Apple, Amazon.com e Alphabet.

Mas as ações de tecnologia caíram por toda a bolsa, levando os três principais índices acionários dos EUA para território negativo.

O Nasdaq também viu acentuado crescimento no número de ações alcançando mínimas anuais. Nesta segunda-feira, 102 papeis listados no Nasdaq caíram para seu menor preço em um ano ou mais, 65 a mais do que o número comparável que alcançou novas máximas.

“Há enorme quantidade de dinheiro (em ações de tecnologia) e parte desse dinheiro está saindo ou movendo-se”, disse o analista-chefe de mercado da Phoenix Financial Services, Wayne Kaufman. “E nervosismo com tarifas está no lugar da frente”, acrescentou Kaufman.

Com a temporada de resultados do segundo trimestre já para além da metade, analistas agora esperam que os ganhos do S&P tenham aumentado em 22,6 por cento, acima da estimativa de 20,7 por cento de 1º de julho. Das 270 companhias que reportaram resultados, 82,6 por cento superaram estimativas.