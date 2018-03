Venda da Starbucks e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Starbucks vende a operação no Brasil. De acordo com o jornal Valor Econômico, a rede de cafeterias vendeu toda a operação brasileira – formada por 113 lojas, em 17 cidades – para a empresa de investimento em participações SouthRock.

União gasta R$ 4 bi com ações trabalhistas. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que mesmo tendo uma série de vantagens servidores vão à Justiça para ampliar benefícios.

Patrimônio de Aécio triplica depois da eleição de 2014. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o salto é resultado de operação envolvendo cotas de emissora do tucano.

Paper Excellence entra na disputa pela Fibria. O Grupo Suzano e a empresa asiática Paper Excellence (PE) disputam o controle da maior fabricante de celulose de fibra curta do mundo. Diferença entre as propostas é de US$ 600 milhões, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Barroso autoriza quebra de sigilo telefônico de amigos de Temer. A decisão foi feita dentro do chamado inquérito dos portos, de acordo com o jornal O Globo.

TST decide que empregados dos Correios devem pagar por plano. Para o presidente dos Correios, Guilherme Campos, a decisão é um grande avanço para a recuperação da empresa, que enfrenta uma grave crise financeira.

Cade deve aprovar compra de XP pelo Itaú com restrições. O negócio só vai avançar porque a maioria do conselho aceitou os termos de um acordo fechado entre as empresas e a área técnica do tribunal.

Política e mundo

Guido Mantega vira réu na Operação Zelotes. O ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff é acusado por quatro crimes contra a ordem tributária.

Barroso confirma suspensão de indulto para crimes de corrupção. O decreto de indulto natalino assinado de Temer determinava que a concessão do indulto poderia valer para quem já tivesse cumprido um quinto da pena.

Doria é inscrito em prévias do PSDB e vira pré-candidato. O prefeito de São Paulo, João Doria, disse que sua decisão não precisa ter aval do governador Geraldo Alckmin, seu padrinho político.

Azevêdo: Por ora, Brasil não recorrerá à OMC por tarifas dos EUA. Diretor-geral da OMC afirmou que o governo brasileiro “não exclui” a possibilidade de pedir a arbitragem da organização, mas busca outras alternativas.

Rompimento de mineroduto da Anglo American polui manancial em MG. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de MG recebeu pela manhã de segunda um comunicado da Anglo American acerca do rompimento.

Justiça bloqueia bens de Cabral e 24 réus por fraudes na saúde. Todos são acusados de terem causado prejuízo de R$ 68 milhões aos cofres públicos em irregularidades na aquisição de medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalares.

Joesley Batista entrega passaporte à Justiça Federal. Joesley foi solto na noite de sexta-feira, 9, após seis meses preso na Superintendência da Polícia Federal, na capital paulista.

Republicanos concluem que não houve conluio entre Rússia e Trump. Segundo deputado que lidera a investigação há quase um ano, o órgão encontrou casos de “mau julgamento” e algumas “reuniões inapropriadas”.

Enquanto você desligou…

Fitch corta rating do Itaú para BB; perspectiva fica estável. A agência citou a recente decisão de reduzir a nota do Brasil em um grau para BB-.

Decisão sobre imposto para Netflix deve sair em abril. O Conselho Superior de Cinema, colegiado que define a política para o setor, discute a regulamentação da Condecine desde dezembro.

Trump ordena que Broadcom interrompa oferta pela Qualcomm. A alegação do governo americano é que a transação apresenta preocupações sobre segurança nacional.

Dropbox tem IPO de quase um terço abaixo de maior avaliação. No início de 2015, Dropbox foi avaliado em US$10 bilhões; no final do mesmo ano, bancos advertiram que não poderiam corresponder a essa avaliação de IPO.

Biosev busca renegociar R$3,66 bi em dívidas. A empresa, braço sucroenergético da Louis Dreyfus Company, afirmou que tem 5,45 bilhões de reais em dívida bancária.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o dado de janeiro sobre as vendas no varejo. Nos Estados Unidos, sai o IPC de fevereiro. A China divulga sua produção industrial de fevereiro.