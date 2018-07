Venda da Embraer só após eleições e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo define aval para a venda da Embraer após 2º turno das eleições. Venda da Embrar para a Boeing será aprovada pelo Planalto, mas para evitar críticas, só após as eleições, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Para o candidato ao Planalto, Ciro Gomes, acordo Embraer/Boeing deve ser desfeito. De acordo com jornal Valor Econômico, Ciro afirma que acordo feito à iminência de uma eleição presidencial é ameaçador à segurança nacional.

Bolsonaro aposta em general e esnoba a TV. Dará certo? O candidato acredita que discurso linha dura e redes sociais o levarão ao Planalto.

União Europeia, o pior pesadelo do Google, ataca: US$ 5 bi de multa. A gigante abusou de sua posição como desenvolvedor do Android para preservar a dominância no mercado de buscas.

Política e mundo

Tony Blair pede segunda votação para solucionar “desastre” do Brexit. Ex-premiê do Reino Unido alertou que, com data programada para o Brexit em março de 2019, é hora de se admitir que “não há escapatória” e convocar referendo.

Em carta, indústrias brasileira e alemã defendem acordo Mercosul-UE. Documento foi assinado pela CNI, Federação das Indústrias Alemã (BDI) e pelo Conselho da Indústria Alemã para a América Latina.

Enquanto você desligou…

TRF-2 derruba liminar que suspende leilão de distribuidoras da Eletrobras. Desembargador federal André Fontes, suspendeu nesta terça-feira, 17, documento que impedia o leilão de seis distribuidoras de energia elétrica.

Vale fará provisão adicional no balanço do 2º tri referente a caso Samarco. Provisão inicial foi baseada nas estimativas do custo total dos 42 programas a serem implementados para reparar danos causados pelo rompimento da barragem.

Banrisul anuncia parceria com Autopass para mobilidade urbana. Objetivo é disponibilizar rede Vero, da Banrisul Cartões, para clientes da Autopass, estabelecimentos que atendem usuários de estações de mobilidade urbana.

IBM se alia à Stronghold para nova moeda digital. Batizada de Stronghold USD, ela foi lançada na plataforma de blockchain da Stellar. Compradores depositarão dólares em banco para emitir a moeda.

Paper Excellence concluirá aquisição da Eldorado Brasil em agosto. O processo foi iniciado em 2 de setembro do ano passado e prevê a compra das ações e a admissão das dívidas da empresa.

Walmart planeja entrar no negócio do streaming, diz site. De acordo com site, companhia pretende oferecer uma plataforma digital de conteúdos audiovisuais a um preço menor do que o dos concorrentes.

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, os estoques de petróleo bruto, o livro bege – relatório sobre as atuais condições econômicas em cada um dos 12 distritos da Reserva Federal, as licenças de construção mensal e o depoimento do presidente do Fed. Na Zona do Euro, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal e anual.