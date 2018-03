Venda da Eletropaulo e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Acionistas negociam a Eletropaulo. De acordo com o jornal Valor Econômico, os acionistas estão negociando a venda de suas participações para fundos de investimentos, ao mesmo tempo em que preparam uma oferta de ações para o fim de março.

Stephen Hawking morre aos 76 anos. Autor de “Uma Breve História do Tempo”, lançado em 1988, o cientista dedicou a vida a desvendar os mistérios do universo.

Bolsonaro quer campo de refugiados em Roraima. Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, o deputado defendeu revogar a lei de imigração e adotou uma posição polêmica para controlar o êxodo de venezuelanos para o País.

Morador do Rio passa 36 horas detido após falha em operação do Exército. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o jovem de favela foi algemado e levado para vila militar, delegacia e presídio.

Estou pronto para ser preso, diz Lula. Em livro lançado ontem – “A Verdade vencerá: o povo sabe por que me condenam” – o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que vai esperar a polícia em casa, revela reportagem do jornal Valor Econômico.

Barroso autoriza a Temer acesso a dados no inquérito dos Portos. A defesa terá acesso aos dados das quebras de sigilo somente após cumpridas as diligências autorizadas pelo ministro no chamado inquérito dos portos.

Aécio não informou a junta de MG negócio de R$ 6,6 mi com irmã, mostram documentos. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que o valor foi informado por Aécio em seu Imposto de Renda à Receita, sigilosa por lei.

China se prepara para assumir liderança mundial, diz criador do Fórum Mundial. A principal divisão hoje é entre quem se prende ao passado e os que visam o futuro.

Política e mundo

AGU pede a Cármen Lúcia urgência para julgar indulto de Natal. Pedido foi feito um dia depois do ministro Barroso ter anunciado uma nova decisão sobre o decreto do indulto, mantendo a suspensão de vários de seus pontos.

Funcionários dos Correios encerram greve; SP e Rio ficam de fora. Apenas os dois estados ainda terão assembleias nos próximos dias para avaliar a continuidade da paralisação.

PGR recorre e pede restabelecimento de condução coercitiva. O ministro Gilmar Mendes, por meio de liminar concedida em dezembro, proibiu a condução coercitiva de investigados para interrogatório em todo o país.

Comissão de Ética impõe censura ética a Fernando Segovia. O ex-diretor foi demitido em um dos primeiros atos de Raul Jungmann ao assumir o ministério Extraordinário da Segurança, no dia 27 de fevereiro.

Enquanto você desligou…

BR Distribuidora tem lucro de R$ 531 mi no 4º trimestre. O resultado foi cerca de 10 vezes maior do registrado no mesmo período do ano anterior, quando o ganho foi de R$ 52 milhões.

Bradesco estuda fechar até 200 agências este ano, diz presidente. Depois de conseguir grandes economias de custos com a aquisição, o Bradesco está agora focado em ampliar receita, disse Lazari, que assumiu o comando do banco na segunda-feira.

Oi tem pior avaliação do consumidor de telefonia do Brasil. A pesquisa englobou as principais operadoras brasileiras de banda larga fixa, telefonia fixa, telefonia móvel e TV por assinatura.

Siemens vai investir 1 bilhão de euros no Brasil em 5 anos. O acordo de entendimento assinado entre a Siemens e a ApexBrasil coloca a agência brasileira como um facilitador dos investimentos da empresa.

Telecom Italia para negociações com sindicatos sobre demissões. Empresa se prepara para implementar esquemas de dispensa temporária nas próximas semanas.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, os Estados Unidos divulgam seu estoque de petróleo bruto da semana e as vendas no varejo de fevereiro.