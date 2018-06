Venda da Eletrobras mais distante e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Supremo joga Eletrobras em nova leva de incertezas. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski concedeu duas liminares ontem, quarta-feira, que deixou o processo de privatização da Eletrobras mais distante.

A bolsa tem saída recorde de estrangeiros. Estrangeiros retiraram mais de R$ 10 bilhões da B3 nos primeiros seis meses do ano, essa é a maior retirada líquida em um semestre na história da bolsa brasileira, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Dólar fechou o dia ontem em R$ 3,87. Enquanto os olhos do mercado se voltavam ao jogo Brasil contra a Sérvia, o BC não tomou ações para conter a alta do dólar e a moeda fechou o dia em 3,87 reais.

Ciro Gomes faz palestra hoje com a intenção de acalmar o mercado. O candidato à Presidência da República vai falar nesta quinta-feira em uma palestra fechada para clientes da XP Investimentos.

VLI e Tereos firmam contrato de 30 anos para escoar açúcar. Segundo o jornal Valor Econômico, as duas empresas firmaram ontem um acordo de 30 anos para escoamento de açúcar bruto do interior de São Paulo até o porto de Santos.

Azul lança oferta para venda de fatia do HNA. A Azul lançou uma oferta pública de ações para que sua acionista Hainan Arlines Holding venda a participação que detém da companhia brasileira. A fatia é de 17,9%, segundo o jornal Valor Econômico.

Política e mundo

Ministro diz que investidores estão confiantes no mercado de energia Moreira Franco anunciou que irá acompanhar hoje (28) a venda de 20 lotes de linhas de transmissão de energia elétrica.

Para especialistas, Datena pode atrair eleitores em busca do novo. Para especialistas ouvidos, a candidatura também pode fortalecer a sigla e aumentar a projeção nacional do DEM.

Executivos do setor de gás veem “século de oferta” no “shale” dos EUA. Os EUA, que já são o maior produtor de gás do mundo, podem expandir a produção de “shale” outros 60% nas próximas décadas

EUA aprovam compra de ativos da Fox pela Disney. As franquias de filmes e programas de Televisão da Fox têm sido objeto de uma guerra de ofertas entre a Disney e a Comcast.

Enquanto você desligou…

Dezesseis anos depois, Nestlé pode ser obrigada a leiloar marcas da Garoto. Empresa não conseguiu vender no prazo determinado pelo Cade pacote de 10 marcas e corre risco de ter de levá-las a leilão, sem estipular preço mínimo.

Volvo e FedEx testam tecnologia de comboio de caminhões nos EUA. Usando licença estadual, empresas realizam testes em trecho de rodovia na Carolina do Norte, com três caminhões rebocando dois trailers cada

Agenda

Nesta quinta-feira, sai nos Estados Unidos o PIB trimestral e os pedidos iniciais do seguro desemprego. Também será divulgado a cúpula de líderes da União Europeia e o relatório mensal do Banco Central Europeu.