Venda da C&A e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Dona da C&A teria interesse em vender companhia para chineses. Revista alemã Der Spiegel acrescenta que o negócio estaria próximo de ser concluído.

Maia considera ‘viável’ votar a reforma em fevereiro. Presidente da Câmara calcula que seja necessário de 70 a 80 votos para a aprovação do texto.

Alckmin busca aliança para ter o maior tempo de TV. Tucano trabalha para conquistar espaço na TV com o objetivo de emitir sinais de força política.

Analistas descartam bolha na Bolsa de SP, mas sugerem cautela. Especialistas dizem que sucessivos recordes batidos pela Bolsa brasileira não carregam indícios de formação de bolha.

VW planeja investir US$ 3,3 bi na América do Norte até 2020. Apenas nos EUA, a montadora alemã deverá gastar cerca de US$ 1,2 bilhão.

Política e mundo

Advogado de Lula vê “desafio” para julgamento justo do TRF-4. Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido da empreiteira OAS um apartamento tríplex na praia do Guarujá (SP) como propina em troca de contratos na Petrobras.

AGU entra com recurso contra suspensão da posse de Cristiane Brasil. O vice-presidente do TRF-2 manteve na última terça-feira passada a decisão que suspendeu a nomeação e posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho.

Reforma da Previdência de Meirelles não será aprovada, diz Bolsonaro. O deputado disse em entrevista ser contra a reforma da Previdência e adiantou que votará contra a proposta na Câmara.

Pedidos de aposentadoria de servidores crescem 50%. Ao todo, 21.371 servidores federais civis pediram aposentadoria entre janeiro e novembro de 2017.

União cobra R$ 14,4 bilhões de igrejas, clubes e entidades assistenciais. Receita Federal apertou a fiscalização contra entidades por terem burlado as regras que lhes garantem imunidade do pagamento de tributos.

Vice da Caixa é suspeita de negociar cargo para liberar empréstimo. Deusdina dos Reis Pereira teria negociado uma vaga no Conselho de Administração da Cemig para ele mesma.

Trump dá “última chance” para Irã ajustar acordo nuclear. O presidente americano disse na sexta-feira que adiará sanções nucleares contra o Irã pela última vez.

Coreias fazem nova reunião sobre Jogos de Inverno. Reunião acontece após o histórico encontro da semana passada, que definiu a participação norte-coreana nos jogos.

Enquanto você desligou…

Jungmann tem reunião sobre Embraer com executivos da Boeing. O ministro voltou a dizer que a manutenção do controle acionário da empresa pelo Brasil é uma questão de “soberania nacional”.

BB congela planos de IPO do Banco Patagonia, dizem fontes.O Banco do Brasil vai esperar por melhores condições de mercado antes de listar ações do Banco Patagonia.

Anatel aprova novos membros do conselho da Oi. Os membros já haviam sido aprovados na assembleia geral de credores da operadora em recuperação judicial, em dezembro passado.

GP e Neoenergia têm interesse em distribuidoras da Eletrobras. As empresas somam-se a outros investidores que já demonstraram publicamente interesse nos ativos.

Chilena Cencosud prevê investir US$400 milhões neste ano. A Cencosud afirmou que seu plano de investimentos pode aumentar dependendo da venda de ativos não estratégicos.

Airbus supera Boeing em 2017 em número de encomendas. Fabricante aeronaútica europeia recebeu 1.109 pedidos de aviões no ano passado.

Agenda do dia

Com feriado nos Estados Unidos, o mercado deve manter atenções apenas nos dados de evolução de emprego no Brasil, divulgados pelo Caged.