Veja o que importa na agenda do investidor nesta quinta

São Paulo – Com a agenda de indicadores fraca no Brasil, os investidores iniciam a quinta-feira com a expectativa de importantes resultados nos Estados Unidos antes da abertura, como o da maior varejista do mundo Wal-Mart.

A FGV publica, às 8h, a prévia da sondagem industrial para fevereiro. No calendário de resultados, destaque para os balanços da Latam, Financeira Alfa, T4F, Gerdau, Banco do Brasil, Bic Banco, Metalúrgica Gerdau, Hering e Marcopolo.

Estados Unidos

Nos EUA, destaque aos números da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), às 10h30. Mais tarde, às 12h, o Federal Reserve traz os números da sondagem industrial na região da Filadélfia. No mesmo horário, a NAR revela o nível de vendas de imóveis usados em fevereiro e o Conference Board publica o relatório de indicadores antecedentes.

Na agenda de balanços, destaque para os números das seguintes empresas: Carlyle, HJ Heinz, Wal-Mart, AVG, Hewlett-Packard e Marvell.

Zona do euro

Na Alemanha, o instituto Markit publica a sondagem industrial preliminar para fevereiro, às 5h30. Logo depois, às 6h, é a vez dos números para a zona do euro.