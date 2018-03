Veja as maiores baixas e altas da Bolsa em fevereiro

São Paulo — Em fevereiro, o Ibovespa acumulou ganhos de 0,52% — desempenho bem modesto se comparado ao do último mês, quando o principal índice da Bolsa teve alta de 11%.

O comportamento do índice durante o último mês foi diretamente influenciado pela melhora das perspectivas de retomada da economia brasileira e pelo fluxo de investimentos internacionais.

Ao longo de fevereiro, o Ibovespa quebrou cinco máximas recordes. Na última segunda-feira, o índice encerrou o dia em 87.652 pontos — a maior pontuação alcançada em seus 50 anos de existência.

Por outro lado, pesou contra o índice a decisão do governo de engavetar a reforma da Previdência, o corte na nota de crédito do país e a recente fala de Jerome Powell, chair do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos), que sinalizou a manutenção de um ritmo gradual de alta de juros no país.

Destaques

Entre os destaques de valorização do mês estão os papéis da Eletrobras. Em meio às novas notícias sobre a privatização da companhia, as ações ordinárias acumularam ganhos de 23,85%, enquanto as preferenciais tiveram alta de 19,74% no período.

Empresa Ação Desempenho em fevereiro Eletrobras ELET3 23,85% Eletrobras ELET6 19,74% Metalúrgica Gerdau GOAU4 15,37% Gerdau GGBR4 12,91% CPFL CPFE3 12,85% Petrobras PETR4 10,11% Bradespar BRAP4 9,94% Petrobras PETR3 9,30% Fibria FIBR3 9,21% Cemig CMIG4 8,89%

Do lado negativo, aparecem os papéis da CCR, com baixa de 19,21%, os da BRF, que caíram 18,03%, e os da Ecorodovias, que acumularam perdas de 12,99%.