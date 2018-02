Valor de mercado de ações da Amazon ofusca Microsoft

As ações da Amazon subiram nesta sexta-feira, impulsionando seu valor de mercado para mais de 700 bilhões de dólares e ameaçando ofuscar a Microsoft, um dia depois que a varejista online divulgou fortes resultados trimestrais.

As ações da Amazon fecharam em alta de 2,87 por cento nesta sexta-feira, valendo 1.429,95 dólares cada. O movimento fez o valor de mercado da maior varejista da Internet avançar para mais de 701 bilhões de dólares.

A Microsoft recuou 2,48 por cento, a 91,78 dólares por ação, reduzindo seu valor de mercado para cerca de 711 bilhões de dólares.

A Apple, empresa listada em bolsa mais valiosa do mundo, fechou o dia com valor de mercado de 827 bilhões de dólares depois de reportar vendas decepcionantes do iPhone na quinta-feira. As ações da empresa fecharam em queda de 7,28 por cento, a 160,50 dólares.

Pelo menos 13 corretoras elevaram seu indicativo de preço para a Amazon depois que a varejista registrou lucro recorde, apontando para o potencial de crescimento global das assinaturas do serviço Prime e dos negócios da empresa com serviços de computação em nuvem.