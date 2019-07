Valor de mercado da Amazon encosta novamente em US$ 1 trilhão

(Bloomberg) — A Amazon.com flerta novamente com um valuation de US$ 1 trilhão depois da mais longa sequência de ganhos desde que superou a marca por um curto período em setembro do ano passado.

Depois de sete dias consecutivos de valorização, o valor de mercado do gigante do comércio eletrônico subiu para US$ 993 bilhões até o fechamento de quarta-feira, segundo dados compilados pela Bloomberg. Uma alta de menos de 1% das ações elevaria o valor de mercado da empresa acima da marca de 10 dígitos.

Desde o final de maio, o valor de mercado da Amazon subiu em cerca de US$ 119 bilhões. Quase metade desse ganho foi acumulado nos últimos sete dias, o que representa o período mais longo de valorização da Amazon desde 4 de setembro.

A Microsoft é atualmente a única empresa com valor de mercado acima de US$ 1 trilhão. A Apple foi por muito tempo a maior empresa do mundo, mas não recuperou todo o valor que perdeu no ano passado em meio às incertezas relacionadas à demanda pelo iPhone, seu produto mais vendido, e à guerra comercial dos Estados Unidos com a China. O valuation atual da Apple é de US$ 935 bilhões, abaixo do recorde de US$ 1,12 trilhão atingido em outubro.