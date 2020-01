Vale volta a valer menos do que antes de tragédia de Brumadinho

São Paulo – A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais contra a Vale, TÜV SÜD e outros 16 executivos ligados às duas empresas por homicídio duplamente qualificado e crimes ambientais em razão da tragédia de Brumadinho pressionaram as ações da mineradora, que chegaram a cair 2,82% no pregão desta terça-feira (21). Com a queda o valor de mercado da companhia ficou abaixo dos 296 bilhões de reais registrados antes do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Entre os denunciados está o ex-CEO da Vale Fabio Schvartsman.



A 45 minutos do encerramento das negociações na B3, os papéis da Vale recuavam 2,32% e eram negociados 56,03 reais – ainda assim abaixo dos 56,15 reais cotados no fechamento do pregão anterior ao desastre. A primeira vez que os papéis fecharam acima deste valor foi na última sexta-feira (17), quando dados positivos da China contribuíram para que o ativo se valorizasse 3,32%.

Apesar da queda mais acentuada nesta terça, o mercado mantém perspectivas otimista para o as ações da Vale, que figuraram entre as mais recomendadas para o mês de janeiro em levantamento feito por EXAME. Com o esfriamento da guerra comercial, um possível crescimento da demanda chinesa por minério de ferro é um dos pontos que sustentam a expectativa de valorização.