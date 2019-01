Vale suspende dividendos e bônus e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira, 28, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Conselho de Administração da Vale suspende pagamento de dividendos

Decisão acontece após desastre causado por instalações sob a responsabilidade da empresa em Brumadinho, Minas Gerais.

A Vale na bolsa, e a bolsa com a Vale: caos à frente

Ações da mineradora brasileira devem despencar nesta segunda-feira, levando consigo o índice Ibovespa.

Tragédia de Brumadinho deve ser o maior acidente de trabalho da história do país

Segundo reportagem de O Globo, as oito primeiras vítimas identificadas entre os 37 mortos são funcionários da Vale ou de terceirizados a serviço da mineradora.

Mineração terá de se reinventar no Brasil, afirmam especialistas

Conforme o Valor Econômico, a reinvenção do setor mineral brasileiro, depois desses dois graves episódios, precisará ir além das próprias empresas e demandará revisitar leis e revisão da legislação sobre barragens.

A cinco dias da posse do Congresso, Bolsonaro passa por cirurgia

Presidente deve despachar por 10 dias em São Paulo, em estrutura improvisada no hospital Albert Einstein.

As respostas à tragédia de Brumadinho: 58 mortos, 305 desaparecidos

A Vale anunciou medidas emergenciais após a tragédia de Brumadinho. Para especialistas, pode não ser o suficiente no curto e no longo prazos.

Militares israelenses começam hoje resgate de vítimas em Brumadinho

Os israelenses trouxeram equipamentos modernos para rastreamento, com capacidade de captação de imagens e detectores de vozes e ecos.

Mourão assume o exercício da Presidência por 48 horas

A previsão é que o período de recuperação do presidente dure dez dias. O presidente pretende despachar do próprio Hospital Albert Einstein.

Venezuela: Maduro diz que fica, Guaidó planeja volta às ruas

Maduro rejeitou neste domingo o ultimato de quatro potências europeias para que convoque eleições em um prazo de oito dias.

O plano do CEO da Unilever para estancar a fuga de clientes

Novo CEO da Unilever, Alan Jope, diz que a empresa precisa se conectar com compradores que estão dando as costas a grandes marcas.

10 tendências de negócio que têm tudo para bombar em 2019

Especialistas em inovação elencam setores e tecnologias que terão um papel ainda maior neste ano. Confira:

Política e mundo

Juíza endurece regras para visitas a Lula na PF

O ex-presidentea, condenado e preso na Lava Jato, não pode mais receber visitas do ex-prefeito Fernando Haddad em qualquer dia da semana.

Maduro rejeita ultimato de potência europeias

Espanha, França, Alemanha e Reino Unido advertiram Maduro para convocar novas eleições.

Netanyahu diz que Israel reconhece nova liderança na Venezuela

Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela declarou-se presidente interino do país durante atos pela renúncia de Nicolás Maduro.

PF e MPF investigam ameaças a Jean Wyllys desde 2012

Nas investigações, há laudos periciais, análise da PF e do MPF, depoimentos e outras provas levantadas pelas autoridades

Mineradoras preferem margem de lucro, diz deputado que previu tragédia

Comissão de Minas e Energia da Assembleia de Minas Gerais rejeitou texto que havia sido considerado ideal por MP, Ibama, ONGs e corpo técnico.

54 barragens de água no Brasil têm problemas de infraestrutura, diz ANA

Segundo a Agência Nacional de Águas, há apenas seis funcionários do órgão em todo o país para executar trabalho de fiscalização.

Enquanto você desligou…

Justiça brasileira já bloqueou R$ 11 bi da Vale por Brumadinho

Valor serve para compensar os prejuízos e danos ambientais provocados pelo rompimento de barragem

Tragédia em Brumadinho mata empresário dono da Pousada Nova Estância

Marcio Mascarenhas foi o criador da rede de ensino NumberOne; sua esposa e seu filho também foram vítimas do desastre

Governo Bolsonaro oferece tecnologia israelense para ajudar Brumadinho

Em coletiva de imprensa neste sábado, o governador de MG disse que presidente ofereceu scanner de calor para auxiliar nas buscas

Israel posta imagens dos militares que ajudarão em Brumadinho

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, detalhou a conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro ao oferecer ajuda

Menino de 2 anos que caiu em poço na Espanha é resgatado sem vida

Julen Rosello, estava preso desde o dia 13 em um túnel de 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade

Estaremos onde quisermos, diz 1º mulher a chefiar a Polícia Civil do RS

Em entrevista a EXAME, Nadine Farias Anflor conta seus planos e metas à frente da instituição, que completa neste ano 178 anos de história

Polônia lembra 74º aniversário da libertação de Auschwitz

Sobreviventes e delegações de vários países lembramram neste domingo em Auschwitz-Birkenau o 74º aniversário da libertação deste campo de concentração,

Agenda

No Brasil, é publicado o Boletim Focus, resumo dos resultados da pesquisa de expectativas de mercado divulgado toda segunda-feira. Na Zona do Euro, o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, discursa hoje.