São Paulo – A bolsa paulista começava a quinta-feira sem uma tendência clara, em meio à falta de um viés único no exterior, com o Ibovespa buscando se sustentar no azul, ajudado pelas ações da mineradora Vale, enquanto Petrobras pesava do lado negativo, com a queda do petróleo.

Às 10:14, o Ibovespa subia 0,36 por cento, a 87.288,5 pontos.