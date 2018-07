Vale recompra ações em US$ 1 bi e tudo para ler antes de a bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Vale fará recompra de ações de US$ 1 bi no prazo de um ano. Programa de recompra de ações que não acontecia desde 2011, foi impulsionado pela redução de dívida da companhia e forte geração de caixa, disse o Valor Econômico.

Petrobras sofre derrota sobre lucro no exterior. A estatal passou por uma derrota bilionária na 1ª instância do Carf, em que discute atuação de R$ 3,2 bilhões sobre a tributação de coligadas no exterior, disse o jornal Valor Econômico.

Moro vê resultado de eleição como risco a Lava Jato. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o jurista Sérgio Moro admitiu que as eleições deste ano colocam o país em “risco de retrocesso” no combate à corrupção.

Temer e Xi têm o encontro certo na hora certa. A pauta oficial entre Brasil e China é discutir taxas impostas a alguns produtos, como o frango brasileiro, e estreitar os laços comerciais entre os países.

Acordo entre EUA e UE ameaça negociações com Mercosul. Para especialistas, o agronegócio do Brasil e as negociações do acordo entre União Europeia e Mercosul estão ameaçadas, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

Resultados de balanços dão ânimo a bolsa. Os resultados de algumas companhias e bancos deram ânimo à bolsa ontem, que teve subida no Ibovespa em 1,34%, maior nível desde maio, segundo o jornal Valor Econômico.

Leilão da Cepisa acontece hoje às 10h, na B3. Toffoli nega pedido de sindicato e mantém leilão da Cepisa, a primeira distribuidora da Eletrobras a ser privatizada.

A Amazon será a primeira empresa a valer 1 trilhão de dólares? A varejista já vale 887 bilhões de dólares e as ações têm alta acumulada de 59,3% no ano.

Política e mundo

Discurso de Alckmin terá defesa de aliança. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo o pré-candidato do PSDB Geraldo Alckmin irá anunciar a entrada dos partidos do Centrão em sua coligação, nesta quinta-feira.

Márcio França volta a insistir com candidatura própria do PSB. O governador de São Paulo tenta fazer candidata à presidência a ex- secretária do Planejamento do governo do Distrito Federal, de acordo com o jornal Valor Econômico.

DEM declara apoio a Alckmin horas antes de anúncio oficial do blocão. Com a decisão, tomada por unanimidade pela Executiva Nacional do partido, fica retirada a pré-candidatura ao Planalto de Rodrigo Maia.

Maduro adia conversão monetária e diz que cortará cinco zeros do bolívar. Presidente indicou que a nova moeda, mais adaptada à hiperinflação enfrentada no país, será lastreada pelo petro, a criptomoeda criada pelo governo.

Reino Unido diz que já considera acordo de livre comércio com EUA. Secretário disse que Londres se prepara para estabelecer negociações comerciais com Washington em 29 de março, data prevista para a formalização do Brexit.

Enquanto você desligou…

PayPal tem resultado acima do esperado no 2ºtri. Lucro líquido da companhia subiu para 526 milhões de dólares, ou 0,44 dólar por ação, ante 411 milhões, ou 0,34 dólar por papel um ano antes.

Visa registra lucro líquido de US$ 2,3 bilhões no trimestre. Receita da companhia também apresentou avanço ante igual trimestre de 2017: alta de 15%, para US$ 5,2 bilhões.

Cade aprova compra do negócio de águas da Nestlé no Brasil pela Minalba. A autoridade regulatória não impôs nenhuma restrição à compra, que envolve as marcas locais São Lourenço e Petrópolis.

Banco do Brasil fecha contrato de R$ 2 bilhões com os Correios. O contrato tem âmbito nacional e internacional, e os serviços serão prestados pelos Correios a todas as unidades do BB.

Facebook divulga dados abaixo da expectativa do mercado. Empresa informou que o lucro subiu 31 por cento no segundo trimestre, para US$ 5,1 bilhões, enquanto a receita subiu 42 por cento, para US$ 13,2 bilhões.

Carrefour Brasil lucra R$ 440 milhões no 2º tri, alta de 47%. Resultado representa alta de 47 por cento em relação ao mesmo período de 2017, informou o grupo varejista.

Agenda

Nesta quinta-feira, terá a reunião do Conselho Monetário (CMN). Nos Estados Unidos, a reunião da OPEP, Balança Comercial de Bens, os pedidos iniciais por seguro desemprego e a divulgação dos Pedidos de Bens Duráveis (mensal). Na Zona do Euro, terá a coletiva de imprensa do Banco Central Europeu, a Taxa de Facilidade Permanente de Depósito, Decisão da Taxa de Juros, e Taxa de Facilidade Permanente de Depósito.