Vale puxa alta e Ibovespa se aproxima dos 109 mil

Os comentários de Donald Trump sobre taxar o aço e o alumínio do Brasil e da Argentina não assustaram os acionistas das principais siderúrgicas do país. Nesta segunda-feira (2), foi justamente uma empresa do segmento, a Vale, que subiu 2,72% e puxou a alta de 0,64%do Ibovespa, que se aproximou de um novo recorde ao fechar em 108.928 pontos.

A justificativa dada pelo presidente americano para a imposição das tarifas é a desvalorização da moeda dos dois países. Economista-chefe do banco digital Modalmais, Álvaro Bandeira, afirmou em relatório a clientes que a visão de Trump é “absolutamente coalha”. Mais cedo, Bandeira disse que apesar de negativo, um possível aumento de tarifas teria efeitos limitados, já que os Estados Unidos não são os melhores clientes do Brasil.

…..Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen – Fed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Economista sênior da XP Investimentos, Marcos Ross, afirmou em relatório que também acredita que o impacto seja limitado. Isso porque, segundo ele, esses produtos representam apenas 1,7% das exportações totais do Brasil para todos os países.

Para Ross, a declaração de Trump é uma tentativa de angariar o apoio político dos produtores de aço e alumínio dos EUA.

Diferentemente do que se esperava, as siderúrgicas tiveram um dia positivo na Bolsa, impulsionadas pela apreciação do minério de ferro, e, não só ajudaram na valorização do índice, como também lideraram as altas do Ibovespa com as ações da CSN, que avançaram 5,73%. Já a Gerdau e a Usiminas subiram 2,65% e 2%, respectivamente.

No radar, os dados sobre a melhora da atividade industrial na China e no Brasil injetaram alguma dose de otimismo no mercado. No país asiático, o índice PMI divulgado hoje (2) mostrou que o ritmo de crescimento da indústria é o melhor em quase três anos.

“Os dados reforçaram a mensagem de que o risco de recessão das principais economias globais tem se tornado cada vez menor”, afirmou o time de analistas da XP Investimentos em relatório a clientes.

Por aqui, o volume de produção do setor aumentou, em novembro, pelo quarto mês consecutivo, sustentado, principalmente, pela maior demanda interna. Contudo, o superávit da balança comercial no período foi o menor desde 2015, ficando em 3,428 bilhões de dólares – ainda assim, em linha com as expectativas.

As varejistas também começaram a semana em ritmo de forte alta, com expectativa de que o setor teve fortes vendas na Black Friday. O destaque ficou para a B2W e Via Varejo que subiram, respectivamente 4,37% e 4,09%. A alta da Via Varejo é a oitava consecutiva. Na última semana, a empresa das marcas Casas Bahia e Pontofrio se valorizou 12,09%.

No setor, os papéis da C&A subiram 2,33%, os das Lojas Americanas, 2,02% e os da Renner, 1,16%. Por outro lado, as ações da Marisa recuaram 3,58% e os da Magazine Luiza, 0,24%.