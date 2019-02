Vale previu inundação de refeitório e tudo para ler antes da Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Vale previu inundação de refeitório e sede de barragem e desprezou o risco

A Folha de S.Paulo teve acesso a plano de emergência da barragem, de 18 de abril de 2018 ; cenário era hipotético, diz empresa.

Brumadinho: buscas continuam pelo oitavo dia nesta sexta-feira

O balanço mais recente indica 110 mortos, 238 desaparecidos e 394 identificados. Dos mortos, 71 foram identificados.

Após desastre em Brumadinho, exportações de minério podem subir

Avalia-se que a empresa tenha capacidade para repor a produção perdida ao fechar barragens e a alta do preço no mercado pode alavancar exportações.

Congresso volta renovado, mas tem eleições com jeitão de déjà vu

No Senado, 87% das novas vagas serão renovadas, na Câmara o número 52% dos eleitos são novatos. Mas Maia e Calheiros são favoritos às presidências.

STF retomará investigações contra Flávio Bolsonaro

Ministro Marco Aurélio deve recusar liminar que dá foro privilegiado a investigações que envolvem o filho do presidente Jair Bolsonaro.

Três anos depois, moradores ainda esperam indenização em Mariana

Ex-funcionário da Samarco tinha dois terrenos no distrito de Bento Rodrigues, que foi arrasado pela lama em 2015. Até agora, não foi indenizado.

Equipes de Guedes e Onyx dividem governo para eleição no Congresso

A manchete do Estadão diz que a área econômica prefere Renan no Senado, mas Casa Civil quer Alcolumbre.

Trabalhador poderá usar FGTS na capitalização

Matéria de O Globo informa que a proposta em estudo pelo governo autorizaria uso de contribuições ao Fundo para o novo modelo de aposentadorias.

Reformas vão exigir acordos caso a caso

O Valor Econômico reportou que, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o apoio consistente ao governo é de 257 deputados e 37 senadores.

Embaixada brasileira na Alemanha é alvo de ataques

A Segurança do Estado assumiu as investigações do caso, já que pode se tratar de um ato com motivações políticas.

NFL e a Netflix: os dilemas do jogo que fatura bilhões

Mesmo com três anos de declínio na audiência do Super Bowl, a liga movimenta mais de 14 bilhões de dólares por ano.

Guaidó apresenta plano contra crise na Venezuela que inclui transição

O plano destaca “dar abertura ao investimento privado nas empresas públicas” e solicitar financiamento em entidades internacionais.

Trump relata “enormes progressos” na negociação comercial com a China

Trump tinha informado antes que “todo mundo está trabalhando duro” para concluir o acordo antes da data-limite de 1 de março.

Política e mundo

Renan Calheiros é candidato do MDB à presidência do Senado

Renan venceu uma disputa interna com a senadora Simone Tebet (MS) por 7 votos a 5.

Eleição para liderar Senado pode ser a mais disputada pós-redemocratização

Nove senadores anunciaram intenção de concorrer ao pleito; até então, o maior número havia sido registrado em 2001, com três parlamentares.

Primeiro balanço do governo registra Previdência, armas e outras ações

Nota divulgada pela Presidência ressaltou medida anti-fraude no INSS, a reestruturação dos ministérios e as ações sobre tragédia de Brumadinho (MG).

Bolsonaro assina decreto que aprova estrutura da Vice-Presidência

Assinado por presidente no hospital, decreto remaneja cargos em comissão e funções de confiança.

Presidente do STJ manda soltar ex-governador Beto Richa

Ex-governador do Paraná foi preso na semana passada por suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa na concessão de rodovias.

STF e PGR anunciam observatório para acompanhar grandes desastres

Toffoli reconheceu falha do Judiciário em não dar respostas sobre processos de tragédias recentes ocorridas no Brasil e pediu desculpas à população.

Raquel pede ao STF que mantenha paralisação de mineradora da Vale no Pará

Segundo a Procuradora-geral da República, empresa descumpriu exigências no licenciamento ambiental no local.

Políticas para terras indígenas de Bolsonaro são alvo de protesto nos EUA

Manifestantes questionavam a decisão de Bolsonaro de passar a demarcação das terras indígenas para o Ministério da Agricultura.

Guaidó denuncia intimidação e anuncia plano contra colapso econômico

Presidente autoproclamado disse que agentes das Forças de Ações Especiais estavam em sua casa e perguntaram por sua esposa.

Detalhes de cúpula EUA-Coreia do Norte saem na próxima semana, diz Trump

Países fizeram reunião histórica em junho passado para negociar sobre o armamento nuclear do país asiático.

Enquanto você desligou…

Procuradores da tragédia de Mariana querem atuar no caso de Brumadinho

Em visita ao local da tragédia, Raquel Dodge anunciou a criação de uma força tarefa para investigar o caso, mas a composição ainda não foi definida.

Schvartsman: Vale quer acelerar indenizações com acordos extrajudiciais

Em reunião com a Procuradora-geral da república, presidente da Vale afirma que a primeira atenção será dada às famílias das vítimas.

Vale vai pagar R$ 80 milhões para Brumadinho ao longo de dois anos

De acordo com o diretor de finanças da empresa, valores não serão abatidos de uma eventual indenização; economia do município depende da mineração.

Bancos terão de destinar mais R$ 6 bi para pequenos produtores

A partir de amanhã, todos os recursos obtidos com as emissões de LCA serão emprestados com taxas definidas pelo mercado.

CMN adia para 8 de abril entrada de novas regras para trava bancária

Banco Central informou que medida melhora a eficiência e dá mais flexibilidade aos lojistas na utilização de recebíveis de cartão de crédito.

Amazon registra lucro líquido recorde de US$ 3,027 bilhões no 4º trimestre

Apesar da máxima nos lucros, previsões para primeiro trimestre de 2019 ficam abaixo das estimativas e ações da companhia apresentam queda.

GE fecha último trimestre com lucro, mas registra prejuízo em 2018

Lucros alcançaram os US$ 574 milhões, enquanto o resultado em comparação com o mesmo período do ano passado foi o prejuízo de US$ 11 bilhões.

Agenda

Nesta sexta-feira (1º) serão divulgados, no Brasil, a produção industrial de dezembro Nos EUA, o destaque vai para a taxa de desemprego de janeiro.