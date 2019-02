Vale previa até número de mortes; homofobia é crime? e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Chuva suspende aulas e coloca Rio em estado de apreensão

Plano de ação foi elaborado por diversos órgãos municipais para tentar evitar o caos da semana passada, quando sete pessoas morreram.

Vale também vai enfrentar disputa no Cade

Matéria do Valor de hoje traz que empresas que atuam no setor de mineração e exportações de minério de ferro entraram no Cade contra a aquisição do controle da Ferrous Resources Limited pela Vale

Supremo julga criminalização da homofobia

Após seis anos, ação do PPS que pede criminalização da homofobia será julgada no Supremo

Bancada evangélica reage à ‘pauta de costumes’ do STF

Matéria do Estadão informa que, em reunião com Dias Toffoli, parlamentares pressionaram para que julgamento sobre criminalização da homofobia, marcado para esta quarta-feira, 13, fosse adiado; ministro manteve as ações na pauta.

Em documento, Vale projetou mortes, custos e até causas possíveis de colapso

Segundo a Folha de S. Paulo, a empresa afirma que fazia manutenção de barragem e defende que estrutura não estava em risco.

Bebianno liberou a ex-assessora verba eleitoral usada em gráfica de fachada

Reportagem da Folha de S.Paulo diz que Érika Santos foi candidata a deputada estadual em Pernambuco e teve apenas 1.315 votos.

Alcolumbre demite diretor da Polícia Legislativa

Alcolumbre justificou a decisão afirmando que o cargo é “de confiança” e precisava ser “oxigenado”.

Quem foi Chico Mendes e por que seu legado ainda faz diferença hoje

Relembre a história do maior símbolo brasileiro da luta pela preservação da floresta Amazônica, assassinado em 1988.

América Móvil reverte prejuízo e lucra 9,5 bilhões de pesos no 4º tri

A companhia reverte prejuízo de 10,6 bilhões de pesos registrado em igual período do ano anterior.

Advogado de Carlos Ghosn pede demissão

Decisão, que não teve motivos explicados, aconteceu antes da reunião prevista para quinta-feira entre advogados, juízes e promotores sobre julgamento.

Heineken cresce e em mercados como o Brasil, isso virou um problema

Cervejaria holandesa apresentou balanço acima das estimativas, mas tem problemas para atender a demanda em um de seus principais mercados.

Trump diz que pode adiar prazo final de acordo comercial com a China

Extensão do prazo -marcado para o dia primeiro de março- pode ocorrer caso os americanos notem que podem fechar um bom acordo.

EUA: Os pré-candidatos democratas que querem a presidência em 2020

As eleições presidenciais dos Estados Unidos acontecem só em 2020, mas a lista de rivais democratas de Donald Trump só aumenta.

Política e mundo

Senado fecha acordo de comissões e MDB fica com comando mais importante

Em reunião de líderes nesta terça-feira (12), ficou definido que maioria dos partidos terá representação em algum dos colegiados.

Candidata laranja do PSL prestará esclarecimentos na PF

Marisa de Lourdes Paixão teve apenas 274 votos e foi a 3ª maior beneficiada com a verba do PSL em todo país, ultrapassando até mesmo o presidente Bolsonaro.

Governo pode negociar mil cargos de 2º escalão por apoio à Previdência

De acordo com equipe econômica, texto da reforma já está pronto e espera Bolsonaro sair do hospital para analisar proposta.

Toffoli nega que ministros interferiram no arquivamento da CPI “Lava Toga”

Comissão investigaria “ativismo judicial” em tribunais superiores, mas foi arquivada por falta de apoio mínimo de senadores para instauração na Casa.

Senado desengaveta projeto que proíbe aborto em qualquer situação

Atualmente a prática é permitida em casos de violência sexual, risco de vida à mãe e quando o bebê não tem cérebro.

Em meio à fala polêmica de ministro, Mourão defende papel de Chico Mendes

Em entrevista, Ricardo Salles afirmou não conhecer o ambientalista e disse que discussão sobre ele era “irrelevante”.

Guaidó se contradiz sobre entrega de ajuda humanitária na Venezuela

Líder opositor afirmou que entrega começará em 23 de fevereiro, mas na segunda (11), presidente autodeclarado havia confirmado entrada de primeira carga.

Enquanto você desligou…

E-mails mostram preocupação de engenheiro da Vale com falta de informação

Laudo sobre sensores de pressão mostra que barragem estava sem leituras dos equipamentos para o monitoramento do mês de janeiro.

Diretoria da Vale nega que sabia de risco maior apontado por especialistas

Diretor financeiro afirmou que informação recebida por alto escalão da mineradora era de que estrutura estava estável.

Entenda a polêmica do leite que deixou produtores bravos com o governo

Fim de taxa antidumping sobre leite da União Europeia acabou sendo compensada em decisão que representa uma derrota do núcleo liberal do governo.

IBM abrirá centro de inteligência artificial no Brasil

Projeto será realizado em parceria com a Fapesp e receberá investimento de R$ 74,2 milhões durante dez anos das instituições.

Cerca de 50% das famílias paulistanas estão endividadas, diz pesquisa

Resultado é 3,4% menor que o mesmo período do ano passado, quando 120 mil famílias a mais estavam inadimplentes.

Agenda

Nesta quarta-feira (12), serão divulgadas no Brasil as vendas no varejo. Na China, sairão os números dos novos empréstimos e na Zona do Euro, a produção industrial de dezembro. Nos EUA, serão divulgados o relatório mensal da IEA, o balanço orçamentário federal e a balança de bens comerciais.