Vale alvo da 1ª CPI do governo?; fortes chuvas vêm aí e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (12) bem informado:

As quentes do dia

Vale pode ser alvo da primeira CPI do governo Bolsonaro

Expectativa é que a comissão seja instaurada ainda nesta semana; Arthur Virgílio teme que CPI desvie o foco da reforma da Previdência

Estados terão alívio no caixa em troca de apoio à Previdência

Matéria de O Globo diz que a proposta deve incluir medida que permite a governadores antecipar receitas.

Empresa que transportava Boechat não tinha autorização para táxi aéreo

RQ Helicópteros foi multada em R$ 8 mil por um processo aberto em 2011 pela Anac; aeronave caiu em Rodoanel matando jornalista e piloto.

Corpo de Boechat deve ser cremado em cerimônia reservada à família

O velório começou ontem, por volta das 23h30, e vai até as 14h no Museu da Imagem e do Som, na capital paulista.

A concessão do Pacaembu sai? Um processo de interesse nacional

Prefeitura de São Paulo tem até esta terça-feira para prestar esclarecimentos sobre o edital de concessão do estádio.

Defesa Civil alerta para fortes chuvas no Estado de São Paulo

O mau tempo segue até sexta-feira (15) e atingirá várias áreas, incluindo toda a Região Metropolitana de São Paulo

Governo prepara pacote de obras para Amazônia

A manchete do Estadão informa que os projetos incluem ponte sobre o Rio Amazonas, hidrelétrica e extensão da BR-163 até o Suriname; militares querem marcar posição contra “pressões globalistas”.

Pedágio de estradas federais concedidas na gestão Lula pode ter alta de 25%

Segundo a Folha de S. Paulo, o Ministério de Infraestrutura busca equilibrar contratos para permitir investimentos.

Previsão de fortes chuvas leva prefeitura a considerar ponto facultativo na quarta-feira

O Globo informa que o município do Rio criou força-tarefa para evitar nova tragédia como a da última semana.

Quais são os 50 unicórnios do futuro — com 3 negócios brasileiros na lista

Próximas startups avaliadas em um bilhão de dólares ou mais possuem algo em comum: atuam em setores longe dos holofotes

Por que estes serão os advogados mais disputados pelo mercado de trabalho

Não faltará trabalho para advogados nestas áreas em 2019 e recrutadores já sentem o aumento da demanda. Confira o levantamento exclusivo

Acordo no Congresso dos EUA prevê construção de barreiras na fronteira

O dinheiro previsto no acordo deverá ser investido na construção de barreiras verticais de aço, e não em um muro sólido, como deseja o presidente

Guaidó convoca para hoje manifestações em favor de ajuda humanitária

Guaidó usou sua conta no Twitter para fazer a campanha “Vamos bem”, em que apela para que todos contribuam com os mais carentes.

Política e mundo

Bolsonaro é escolhido “Personalidade do Ano” de 2019

Presidente receberá homenagem no Museu Americano de História Natural em 14 de maio.

Maioria acha que investigação contra Flávio prejudica imagem de Bolsonaro

Pesquisa inédita da Ideia Big Data revela que 53,2% dos entrevistados vê imagem arranhada do governo com investigações contra filho do presidente

Incêndio atinge alojamento do Bangu e três pessoas são levadas ao hospital

Fogo começou com aparelho de ar-condicionado; é a segunda tragédia com times de base de clubes brasileiros nesta semana.

Senadores recuam e “CPI da Lava Toga” pode ser arquivada

Tasso Jereissati e Katia Abreu retiraram o apoio à comissão; se assinaturas não forem repostas, a proposta será arquivada no Senado.

Guaidó afirma que primeira carga de ajuda já foi entregue na Venezuela

Ajuda humanitária chegou à cidade colombiana de Cútuca há alguns dias, mas estava bloqueada de entrar no país por tropas de Maduro.

Enquanto você desligou..

“Alô, mãe?”: relembre 5 momentos marcantes do jornalista Ricardo Boechat

O jornalista faleceu nesta segunda-feira (11), em uma queda de helicóptero, na rodovia Anhanguera em São Paulo.

Receita diz que Gilmar Mendes não é investigado pelo órgão

Comunicado foi resposta ao pedido de providências do presidente do STF após vazamento de documento no qual Mendes e esposa são citados em apuração.

Bolsonaro só analisará proposta da Previdência quando tiver alta

Presidente teve alta da unidade de terapia semi-intensiva nesta segunda (11), mas data de saída do hospital ainda não foi definida.

BB Seguridade tem lucro ajustado de R$839,8 mi no 4º trimestre

O resultado representa uma queda se comparado ao lucro de R$ 940,85 milhões do mesmo período de 2017.

Vale inicia registro para pagamento a atingidos por rompimento de barragem

Mineradora afirmou que valor é referente a apoio financeiro com fins humanitários e não se trata de indenização.

Agenda

Nesta terça-feira (12), será divulgado no Brasil a ata do Copom. Na Zona do Euro, ocorre a reunião de ministros das finanças e discurso de membro do BCE. Nos EUA, será divulgado o relatório mensal da Opep, as ofertas de emprego e discursos de membros do FOMC e do Fed.